Yaz aylarına girmemize çok az bir süre kaldı ve şimdiden serinlememizi sağlayacak bazı ürünlere göz atmaya başlayabiliriz. Klimalar ve fanlar sizi bu yazın kavurucu sıcaklarından koruyacaktır.

Yaz ayları yaklaşırken sıcaklardan korunmak için kendimizi klima veya vantilatör karşısına aldığımız anlar oluyordur. Bu yaz aylarına da serin bir şekilde girmek isteyenler için güzel ürün önerileriyle geldik. Kendinizi sıcak havalardan korumak ve daha serin bir yaz ayı geçirmek istiyorsanız bu ürünler tam size göre.

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Önerilerimize hemen bir klime ile başlayalım istedik. Hem ısıtma hem de soğutma işlemlerinde üstün bir performans gösteren Baymak Elegant Plus UV 12, özellikle önümüzdeki sıcak yaz aylarında sizin bir numaralı kurtarıcınız olabilir. A++ soğutma enerji verimliliği ve uzaktan kontrol edilebilmesi de artılarından sadece birkaçı.

Ürünü detaylıca incelemek isterseniz.

Duvar tipi klimalarda bir diğer önerimiz ise Vestel Flora Doğa 122 modeli oluyor. Zamanlayıcı, buz çözme fonksiyonu, 6 kademeli iç ünite fan hızı, otomatik sıcaklık kontrolü ve 46˚C de soğutma özellikleriyle ön plana çıkan bu model, sıcak yaz aylarında sizi serinletmesini isteyeceğiniz modellerden bir tanesi.

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Duvar tipi yerine portatif bir klima arayışındaysanız o zaman doğru yerdesiniz. Airfel LPCY-35BM, kolay kullanımı ve portatif olmasıyla ön plana çıkıyor. Ayrıca uyku fonksiyonu, otomatik soğutma ve ısıtma fonksiyonları, zamanlayıcı, dört kademeli fan hızı ve kablosuz kontrol edilebilmesiyle ön plana çıkan bir model.

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Tabii her yerde bir klima kullanmak zor olabilir. Bu sebeple size ayaklı vantilatör önerisinde bulunmak istedik. Dijitsu VN06A modeli 3 farklı hız seçeneği, metal ızgara sayesinde dayanıklı yapısı ve az elektrik tüketimiyle ön plana çıkıyor. Önümüzdeki bu sıcak yaz aylarında en çok kullandığınız ürünlerden birisi olacağına hiç şüphemiz yok.

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Duvar tipi klima önerilerimizden bir diğeri ise Samsung AR12TXHQBWK/SK modeli olacak. Inverter teknolojisi ile donatılan bu model, özellikle sıcak yaz aylarında ortamı eşit derecede soğutmasıyla ve kompakt yapısıyla ön plana çıkıyor. İçerisinde HD filtresi ile de size daha temiz bir hava soluma desteği sunuyor.

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Kumtel KTF-315, kolay taşınabilir yapısıyla ön plana çıkan bir ayaklı vantilatör. Ancak en önemli özelliklerinden birisi ise düşük ses ile çalışma özelliği. Bu sayede geceleri rahat ve serin bir uyku çekme şansınız bulunuyor. Aynı zamanda 3 kademeli hız ayarı, 90° yatay dönme özelliği ve ayarlanabilir yüksekliği ile de sıklıkla tercih ediliyor.

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Ancak ben daha küçük ve her yere taşınabilen bir ürün istiyorum diyenelere de Robeve Masa Üstü USB Fan Soğutucu modelini tavsiye ediyoruz. Özellikle sıcak yaz aylarında çalışırken masanızın üstünde sizi serinletecek küçük bir aletin olması hoşunuza gidecektir. USB ile bilgisayara veya powerbanklere bağlanılabiliyor.

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Bir diğer taşınabilir soğutucu fan ürünümüz ise Yongtai Chronus Mini El Fanı oluyor. İster masanızın üstünde, ister elde ve hatta isterseniz boynunuza da asarak kullanabileceğiniz bu küçük soğutma cihazı, aynı zamanda ayarlanabilir başlığıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dijital ekrana sahip olması ve şarj edilebilir özelliği ile de mutlaka tercih etmeniz gereken bir modeldir.

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Önümüzdeki sıcak yaz aylarında sizi serinletecek bir diğer mobil klima önerimizle karşınızdayız. Electrolux EXP34U339HW modeli, mobil olmasının yanı sıra düşük gürültü seviyesi ve optimize enerji tüketimiyle ön plana çıkıyor. Ayrıca ekstra olarak tercih edebileceğiniz premium pencere kitiyle birlikte %60'a kadar daha hızlı soğuma sürelerine sahip olabiliyorsunuz.

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Önerilerimizin son modeli Arçelik Ac 6030 oluyor. Uzaktan kumandalı iyonizer hava soğutucu bu model sizi yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarından kurtaracaktır. Serinletme, nem ve hava temizleme detaylarıyla ön plana çıkan bu model, içerisinde 8 litre su tankı barındırıyor. Altındaki tekerlekler sayesinde de mobil bir kullanıma sahip olduğunu belirtelim.

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