9-5 mesaiden çıkıp giden ya da yorucu bir haftanın ardından hafta sonu tatilini golf oynamak için ayıran birini hiç gördünüz mü? Muhtemelen hayır. Çünkü golfü, genellikle iş koşuşturması olmayıp bolca zamana sahip olan varlıklı kişilerin yaptığı bir spor olarak nitelendirdik.

Aslında golf oynamanın tek ölçütü, bolca boş zamana sahip olmak değil. Bu spor, oynayan kişilere muhtemelen aklınıza hiç gelmeyecek farklı kapılar aralamakta.

Peki golf nasıl belli bir kesim arasında çok yaygınken, diğerlerinin elini sürmediği bir spor haline geldi?

Öncelikle golfün tarihine değinelim.

100 yılı aşkın bir süredir genellikle Amerikalı iş insanlarıyla özdeşleştirilen golf, bir teoriye göre meşhur milyoner Rockefeller’ın bu oyuna olan tutkusuyla, gözde iş insanlarının sporu haline geldi.

Öte yandan golfün kökenleri tam olarak bilinmemekle birlikte tarihçilerin bir kısmı, golfün Roma İmparatorluğu’nda oynanan “paganica” isimli bir oyundan esinlenildiği düşüncesinde.

Paganica ismi verilen bu oyun, kıvrımlı bir sopayla deri bir topa vurularak oynanırdı ve o zamanlar, tüm Avrupa’da oynanan bir oyun haline gelmişti.

Golfün ortaya çıkışına dair bir diğer görüş ise Çin’de oynanan “chuiwan” isimli bir oyunla bağlantılı.

8. ve 14. yüzyıllar arasında küçük bir top ve sopayla oynandığı bilinen chuiwan, Orta Çağ döneminde Avrupa'dada oldukça yaygın bir şekilde oynanmıştı. Tüm bu teorilerin yanı sıra golfün çıkış noktasıyla ilgili en kabul gören görüş, bu oyunun 12. yüzyıl İskoçyası’nda çobanların tavşan yuvalarına sopalarla taş atmasıyla başladığı şeklinde.

Zaman içinde 19. yüzyılda da Hindistan, Kanada ve Hong Kong gibi ülkelerde golf sporu yaygınlamış ve golf kulüpleri hızla yayılmaya başlamış.

Peki golf, ne oldu da zengin iş insanlarının sporu haline geldi?

İş insanlarının gözünde golf, aslında bir spordan ziyade çok daha farklı anlamlara sahip. Onlar için bu aktivite, bazı zamanlar stresten uzaklaşmak için nefes aldıkları bir meşgale, kimi zaman ise iş ilişkilerini güçlendirmek için bir vesile niteliğinde.

Gün içinde toplantı odalarında oldukça gergin ve resmi bir tutum içinde olan bu insanlar, yeşil sahalara çıkınca şüphesiz kendini daha özgür hissederek, çok daha doğal davranır. Ayrıca bu uzun soluklu oyun sırasında, üzerinde çalıştığı projelerle ilgili detaylıca düşünme fırsatı bulurlar.

Aslında golf, iş sporu olmaya bir hayli yatkın.

Çünkü golf; oldukça yavaş ilerleyen, yorucu olmayan ve vuruşlar arasında boş zamanlardan oluşan bir oyun. 4 saatlik bu oyunu oynayanların büyük çoğunluğu, iş stresinden uzaklaşır ve oyunun hızı ve süresi de oyuncuların birbirleriyle iletişim kurmasına olanak sağlar.

Yani böyle bir ortamda farklı fikirler tartışmak ve önemli kararlar almak çok daha kolay hale gelir. Ayrıca golf ekipmanlarının diğer spor malzemelerine göre çok daha yüksek fiyatlı olduğunu es geçmemek gerek.

Bunun yanında golf kulübü üyelik ücretleri de belli bir bütçe gerektirir ve bu spor, ister istemez oldukça külfetli bir hobi haline gelir.

Bazı insanlar ise golfü, bir spordan ziyade yeni insanlarla bağ kurma amacıyla oynar.

Çünkü golf kulüpleri çeşitli yatırımcılar, iş adamları ve politikacılarla doludur. Burada yeni insanlarla tanışmak ve farklı projeler hakkında görüşüp bunlara dahil olmak çok daha kolaydır. Ayrıca bu spor, çok fazla fiziksel bir efor gerektirmez.

Genele bakıldığında çoğu zengin iş insanı, belli bir yaşa gelmiştir ve elbette basketbol, futbol ya da tenis gibi sporlar onların gözdesi haline gelemez.

Bonus: Mevzubahis golf olduğunda akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Cem Yılmaz.