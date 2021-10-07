Ünlü 'Zodiac Katili'nin Kim Olduğu Nihayet Bulundu

Eski FBI ajanları ve emekli polislerden oluşan bir araştırma grubu, bugüne kadar 37 cinayet işledğini belirten ve kimliği hiçbir zaman ortaya çıkmamış Zodac Katili'nin kim olduğunu bulduklarını açıkladı.

Bildiğiniz üzere Zodiac Katili bugüne kadar en ürpertici hikayelerden birine sahip seri katillerden birisi. Kendisinden esrarengiz olaylar serimizde, "Vahşeti Bambaşka Boyutlara Taşıyarak Ün Salan, Dünyanın En Azılı 3 Seri Katili" başlığı altında uzun uzun incelemiştik.

Bugüne kadar kimliğinin tespit edilebilmesi için onlarca çalışma yürütülen ve hatta dünyanın dört bir yanından işinde en iyi dedektiflerin bile uğraştığı bu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Kendilerine Case Breakers adını veren eski FBI ajanları ve emekli polisler, uzun süren çalışmaların sonunda Zodiac Katili'nin 2018 yılında ölen Gary Francis Poste olabileceğini ortaya koydu.

Gary ile Zodiac Katilinin yüzündeki yara izleri birbirine uyuyor

Case Breakers'ın Francis Poste'i Zodiac Katili olarak göstermesinin ardındaki sebep adli kanıtlardan kaynaklanıyor. Poste'nin karanlık odasında çekilen fotoğraflardan sonra adamın alnında yara izleri olduğu, bu yara izlerinin de Zodiac Katilinin taslak resmi ile birebir benzerlik gösterdiği ortaya çıktı.

Araştırmacılar, Zodiac Katilinin San Francisco bölgesinde 5 cinayetle bağlantılı olduğunu, ancak kimliğinin Francis Poste olduğu düşünüldüğünde altıncı bir cinayetle de bağlantı kurulduğunu dile getirdi. Araştırmacılar, aynı zamanda Zodiac Katilinin tam adına dayalı yeni bir alternatif mesaj keşfettiklerini ve bunu çözmek için uğraştıklarını dile getirdi.

Case Breakers'de görevli eski ordu istihbarat ajanı Jen Bucholtz, Zodiac Katili'nin şifreli mektupları için; "Bu anagramları çözebilmek için Gary'nin tam adını bilmemiz gerekiyor. Bunu anlamının başka bir yolu olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Case Breakers'ın açıklamalarının ardından FBI, konuyla ilgili açıklama yapmamayı tercih etti.