Zorunlu trafik sigortası uygulamasında "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" uygulaması hayata geçirildi. Böylelikle riskli gruptaki sürücülerin, zorunlu trafik sigortası yaptırmaları kolaylaşacak.

Türkiye'de uzun zamandır uygulanmakta olan zorunlu trafik sigortası sistemiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" bugün itibarıyla devreye alındı. Böylelikle riskli grupta olan sürücülerin, sigorta süreçlerinde iyileşme olacak. Bireyler, dakikalar içerisinde poliçe tekliflerine ulaşıp, süreci tamamlayacaklar.

Sigorta şirketleri, riskli grupta olan sürücülere poliçe verme konusunda imtina ediyorlardı. Hâl böyle olunca da mağduriyetler yaşanıyor, zorunlu olan trafik sigortası, bir türlü yapılamıyordu. İşte Sigorta Aracıları Teklif Platformu, bu tür durumların önüne geçilmesini sağlayacak.

Teklif vermeyen şirketlerin tespit edilmesi kolaylaşacak

Normal koşullar altında bir sigorta şirketi, hizmet almak isteyen herkese teklif vermek zorunda. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi bazı firmalar, riskli grupta olan sürücülere teklif vermek istemiyorlardı. Sigorta Aracıları Teklif Platformu sistemi ile usule aykırı davranan firmaların tespit edilmesi de kolaylaşacak. Bu tür firmalar, "poliçe düzenlemekten kaçınma hâli" kapsamında incelemeye alınacaklar.

Sigorta Aracıları Teklif Platformu ile iki aşamada poliçe teklifi alınacak. Acenteler, ilk aşamada anlaşması olan sigorta şirketlerinden teklif alacaklar. Bu süreç 10 dakikada tamamlanacak. Anlaşma olmaması durumunda ikinci aşamaya geçilecek. Burada da yine 10 dakikalık süreç yaşanacak. Bir acente, ikinci aşamada platforma kaydolan herhangi bir şirketten teklif alacak. Teminat mektubu sunulması veya kefalet sigortası gibi uygulamalar, Sigorta Aracıları Teklif Platformu için geçerli olmayacak.