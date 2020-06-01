ZTE Axon 11 SE 5G Duyuruldu: İşte Özellikleri

Çinli teknoloji şirketi ZTE, geçtiğimiz aylarda dünyanın en hafif 5G telefonu olan Axon 11 5G’yi duyurmuştu. Hem alt hem ana markaları hem de ana markasıyla dikkat çeken şirket son olarak da Axon 11 SE 5G isimli yeni telefonunu duyurdu.
ZTE Axon 11 5G’nin özellikleri biraz kırpılmış versiyonu olarak görülebilecek Axon 11 SE 5G, MediaTek’in Dimensity 800 işlemcisiyle beraber 6 GB ve 8 GB LPDDR4x bellekten güç alıyor. 128 GB ve 256 GB UFS 2.1 depolama alanı seçeneğine sahip olan ZTE’in yeni akıllı telefonu, seviyesine göre yüksek bir performans vadediyor.
Axon 11 SE 5G’nin kameralarına baktığımızda telefonun arka kısmında dörtlü bir kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. ZTE’nin yeni telefonunun ana kamerası 48 MP çözünürlüğe sahip. Ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP çözünürlüğünde makro lens eşlik ediyor. Axon 11 SE 5G’nin ekranında yer alan kamera deliğinin altında yer alan ön kamera ise 16 MP çözünürlüğünde.
ZTE’nin yeni akıllı telefonu Axon 11 SE 5G, 4.000mAh kapasiteli bir batarya ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Axon 11 Se 5G’nin 4.000mAh kapasiteli bataryasının hızlı şarj desteği, bataryanın yarım saat içinde yüzde 50 oranında şarj olmasını sağlıyor. ZTE, Axon 11 SE 5G’nin duyurusunda telefonun tek bir şarjla 12 saat boyunca en ağır işleri yapabileceğini iddia ediyor.
Axon 11 SE 5G, aynı zamanda gelişmiş bir soğutma sistemine sahip. Telefonun anakart ve batarya dahil olmak üzere gövdesinin çoğunu kapsayan dokuz sıcaklık sensörü ve iki grafit soğutucu bulunuyor. Telefon bu sistem sayesinde rakiplerine göre daha az ısınıyor. Axon 11 SE 5G’nin soğutma sisteminin yetenekleri sayesinde telefonla 1 saat boyunca PUBG Mobile oynandığında, telefonun sıcaklığı maksimum 39.4 dereceye ulaştı.
Axon 11 SE 5G teknik özellikleri
- Ekran: 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde 6.53 inç FHD+ ekran
- İşlemci: MediaTek Dimensity 800
- RAM: 6 GBve 8 GB LPDDR4x bellek seçeneği
- Depolama: 128 GB ve 256 GB UFS 2.1 dahili depolama alanı
- Arka Kamera: 48 MP ultra net ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü, 2 MP makro lens
- Ön Kamera: 16 MP çözünürlüğünde ön kamera
- Bağlantı: 5G
- İşletim Sistemi: Android 10
- Batarya: Hızlı şarj desteğine sahip 4.000mAh kapasiteli batarya
- Boyutlar: 162.7 x 76.3 x 8.8 mm
Axon 11 SE 5G fiyatı
ZTE’nin bugün duyurduğu Axon 11 SE 5G, üç farklı varyasyonla raflarda yerini alacak. Axon 11 SE 5G’nin 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip seçeneğin 1.998 yuan (yaklaşık 1.900 lira), 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip seçeneğin 2.298 yuan (yaklaşık 2.185 lira), 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip seçeneğin 2.598 yuan (yaklaşık 2.470 lira) fiyatla bugün satışa sunuldu