ZTE Axon 11 SE 5G Duyuruldu: İşte Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Axon 11 5G’nin ardından bugün de Axon 11 SE 5G’yi duyurdu. Axon 11 5G’nin daha düşük donanımlı bir versiyonu olan Axon 11 SE 5G, hızlı şarj özelliği ve güçlü soğutucularıyla dikkat çekiyor.

Çinli teknoloji şirketi ZTE, geçtiğimiz aylarda dünyanın en hafif 5G telefonu olan Axon 11 5G’yi duyurmuştu. Hem alt hem ana markaları hem de ana markasıyla dikkat çeken şirket son olarak da Axon 11 SE 5G isimli yeni telefonunu duyurdu.

ZTE Axon 11 5G’nin özellikleri biraz kırpılmış versiyonu olarak görülebilecek Axon 11 SE 5G, MediaTek’in Dimensity 800 işlemcisiyle beraber 6 GB ve 8 GB LPDDR4x bellekten güç alıyor. 128 GB ve 256 GB UFS 2.1 depolama alanı seçeneğine sahip olan ZTE’in yeni akıllı telefonu, seviyesine göre yüksek bir performans vadediyor.

Axon 11 SE 5G’nin kameralarına baktığımızda telefonun arka kısmında dörtlü bir kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. ZTE’nin yeni telefonunun ana kamerası 48 MP çözünürlüğe sahip. Ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP çözünürlüğünde makro lens eşlik ediyor. Axon 11 SE 5G’nin ekranında yer alan kamera deliğinin altında yer alan ön kamera ise 16 MP çözünürlüğünde.

ZTE’nin yeni akıllı telefonu Axon 11 SE 5G, 4.000mAh kapasiteli bir batarya ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Axon 11 Se 5G’nin 4.000mAh kapasiteli bataryasının hızlı şarj desteği, bataryanın yarım saat içinde yüzde 50 oranında şarj olmasını sağlıyor. ZTE, Axon 11 SE 5G’nin duyurusunda telefonun tek bir şarjla 12 saat boyunca en ağır işleri yapabileceğini iddia ediyor.

Axon 11 SE 5G, aynı zamanda gelişmiş bir soğutma sistemine sahip. Telefonun anakart ve batarya dahil olmak üzere gövdesinin çoğunu kapsayan dokuz sıcaklık sensörü ve iki grafit soğutucu bulunuyor. Telefon bu sistem sayesinde rakiplerine göre daha az ısınıyor. Axon 11 SE 5G’nin soğutma sisteminin yetenekleri sayesinde telefonla 1 saat boyunca PUBG Mobile oynandığında, telefonun sıcaklığı maksimum 39.4 dereceye ulaştı.

Axon 11 SE 5G teknik özellikleri

Ekran: 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde 6.53 inç FHD+ ekran

2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde 6.53 inç FHD+ ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 800

MediaTek Dimensity 800 RAM: 6 GBve 8 GB LPDDR4x bellek seçeneği

6 GBve 8 GB LPDDR4x bellek seçeneği Depolama: 128 GB ve 256 GB UFS 2.1 dahili depolama alanı

128 GB ve 256 GB UFS 2.1 dahili depolama alanı Arka Kamera: 48 MP ultra net ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü, 2 MP makro lens

48 MP ultra net ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü, 2 MP makro lens Ön Kamera: 16 MP çözünürlüğünde ön kamera

16 MP çözünürlüğünde ön kamera Bağlantı: 5G

5G İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Batarya: Hızlı şarj desteğine sahip 4.000mAh kapasiteli batarya

Hızlı şarj desteğine sahip 4.000mAh kapasiteli batarya Boyutlar: 162.7 x 76.3 x 8.8 mm

Axon 11 SE 5G fiyatı

ZTE’nin bugün duyurduğu Axon 11 SE 5G, üç farklı varyasyonla raflarda yerini alacak. Axon 11 SE 5G’nin 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip seçeneğin 1.998 yuan (yaklaşık 1.900 lira), 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip seçeneğin 2.298 yuan (yaklaşık 2.185 lira), 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip seçeneğin 2.598 yuan (yaklaşık 2.470 lira) fiyatla bugün satışa sunuldu