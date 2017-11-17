Dünyanın En Hızlı Arabası Olacak Devel Sixteen, Dubai'de

Saatte 563 km hız yapma iddiası bulunan 5000 beygirlik Devel Sixteen, Dubai otomobil fuarında sergilendi.

İddiaya göre dünyanın en hızlı arabası olacak Devel Sixteen Dubai standında ortaya çıktı.

Saatte 563 km gibi inanılmaz bir hıza çıkacağı iddia edilen Devel Sixteen, “süper” araba olmanın da ötesinde “hiper” ismiyle anılıyor. Dubaili otomobil firması Devel’in elinden çıkan bu otomobil, uzun yıllardan beri geliştirme aşamasında. Geliştirme aşaması hala tamamlanmayan otomobili, Ferrari(!) gibi basit araçlarla kıyaslayamıyoruz bile. 12.3 litrelik 16 silindirli bir motora sahip olan Devel Sixteen, bu motor sayesinde 5.000 beygirlik güç üretebiliyor. Bu güç sayesinde saatte 563 km hız yapabilen hiper araba istediğini başarırsa, bu konuda çıtayı bir hayli yükseltecek.

Yapılan testlerde 5.007 beygirlik güce ulaşabilen motor, sesi ile adeta herkesi büyülüyor.

Arkasındaki egzoz tasarımı ile tamamen bir jet uçağını andıran araba, motor açısından da aynı şekilde jet motorundan esinlenmiş gözüküyor. Saatte 563 km hız yapabilen 5000 beygirlik versiyonun yalnızca pistlere özel olduğunu duyuran Devel, bunun haricinde 2000 ve 3000 beygirlik versiyonları normal yollarda kullanılmak üzere müşterilere sunacak.

Aracın nasıl gözüktüğünü merak ediyorsanız aşağıdaki videodan arabanın incelemesine bakabilirsiniz.

Seri üretime hazır versiyonunun 12-18 ay sonra karşımıza çıkması beklenirken, 2000 beygirlik canavarın 1,6 milyon dolar, 3000 beygirlik canavarın ise 1,8 milyon dolara satılacağı düşünülüyor.