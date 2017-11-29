Bakanlık ‘Çiftlik Bank’ı incelemeye aldı

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda inceleme başlatan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 'Çiftlik Bank'ın saadet zinciri yöntemiyle çalışan bir firma olup olmadığını denetleyecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son dönemlerde vatandaşların saadet zinciri olduğu yönündeki iddiaları nedeniyle Çiftlik Bank isimli oyun hakkında inceleme başlattı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan son dönemdeki başvurularda, sanal çiftlik oyunu olarak bilinen ‘Çiftlik Bank’ isimli gelir vadeden sistemin yasal olup olmadığına yönelik sorular sorulduğu, söz konusu oyunun piramit satış sistemi olabileceği gerekçesiyle denetime tabi tutulmasının talep edildiği belirtildi.

Bunun üzerine Bakanlık, son dönemde yazılı ve görsel medyada sıkça gündeme gelen, ihbar ve şikayetlere konu olan oyuna ilişkin ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ kapsamında harekete geçti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ‘Çiftlik Bank’ isimli sistemin işleticisi olan ‘Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin de içinde bulunduğu bazı şirket ve organizasyonları denetim kapsamına aldı. Bu tip yapıların da tespit ve denetimine ilişkin çalışmaların bakanlıkça sürdürüldüğü belirtildi.

Çiftlik Bank Nedir?

200 bin TL yatıran her kişiye ayda 50 bin lira kazanç vadeden oyunda sanal çiftlik hayvanları satılıyor. KKTC merkezli olan Çiftlik Bank, aslında internet üzerinden oynanan sanal bir oyun. Siteye üye olan kişiler, sanal tarım yatırımları gerçekleştiriyorlar. Yatırılan para miktarına göre tavuk, arı veya keçi satın alınıyor. İddialara göre üyelere yüzde 40 civarında kazanç sağlanıyor. Sistemin ödeme trafiği ise ‘Papara’ adı verilen yazılım üzerinden sağlanıyor.

Çiftlik Bank’ın sermaye sahibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kaynaklı ‘Fame Game Software Ltd.’ adlı, 100 bin dolar sermayeye sahip olan bir firma.

Şirketin CEO’su olan 27 yaşındaki Mehmet Aydın, bir çok yatırım gerçekleştirdikleri iddiasında bulunuyor. Gerçekte hayvan aldıklarını ve bu hayvanların yem ve samanlarını da ürettiklerini söylüyor. Fakat yatırım yaptıklarını söylediği tesislerin hiç birinde bu kazançların sağlanacağı bir üretim bulunmuyor. Şirketin iddiasına göre tanesi 10-15 TL’den satılan mavi yumurta ile para kazanıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre Türkiye genelinde Çiftlik Bank ürünlerini satan 70 bayi bulunuyor. Böylece sisteme olan inancın artması sağlanarak, daha fazla kişinin para yatırması sağlanıyor. Fakat şirketin bu bayiliklerin hepsini kendisinin kurduğu düşünülüyor. Şirketin internet sitesine koyduğu tapular ise Çiftlik Bank adına değil, Mehmet Aydın adına kayıtlı. Tabii bu da şüpheleri arttırıyor.

Şirketin CEO’su Mehmet Aydın, Twitter’dan dün paylaştığı mesajda “Son zamanlarda Çiftlik Bank ailemize, firmamıza yapılan karalama çalışmalarına, büyümemize engel olma çabalarına karşı hep birlikte dimdik durduk. Bu sebeple 1.Server ( Ceres ) ismini "DİRİLİŞ" olarak değiştiriyoruz”şeklinde bir açıklamada bulunmuş.