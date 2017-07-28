Dünyanın İlk Yıldızlar Arası Uzay Aracı Yörüngeye Yerleşti

Daha önce birçok kez haberlerimizde yer verdiğimiz küçük uzay araçları, bir Hint roketi tarafından Dünya yörüngesine yerleşti. Bu küçük roketler, Alpha Centuri'ye yolculuk yapacaklar.

Geçtiğimiz yıl, Güneş'e en yakın yıldız sistemi Alpha Centuri’ye uydular göndermek için bir sürü küçük uzay aracı gönderileceği açıklanmıştı. Starshot ismi verilen proje kapsamında Dünya üzerinden lazerle hareket etmesi sağlanacak bu küçük çiplerin 4 ışık yıllık mesafeyi geçmesi bekleniyordu. İşte bu küçük çipler şimdi Dünya yörüngesine gönderildi. Şu anda yörüngede uzak diyarlara itilmeyi bekliyorlar.

Uzayda bir yerden bir yere giderken yaşadığımız en büyük sıkıntı olan hız sorununu nispeten çözmesi planlanan bu küçük mikroçiplerin yolculuk sırasında saniyede 59.000 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Bu hıza ulaşan bir mikroçip, ışık hızının %20’sine ulaşacak ve bu sayede 20 yıl sonra Alpha Centuri sistemine ulaşacak. Tabii ki sonrasında yolculuğunu tamamlamayacak. Üzerinde herhangi bir frenleme mekanizması olmadığı için çekebildiği kadar fotoğrafı çekip uzayın derinliklerine yönelmeye devam edecek.

Mikroçiplerin hızının çok yüksek olduğunu bir kez daha söylemek lazım, zira bu hızları daha iyi anlamak için ışık hızının %20’sine ulaşmış bir mikroçipin Dünya’dan Ay’a yalnızca 7 saniye gidebildiğini bilmek yeterli olacaktır.

23 Haziran’da Polar Satellite Launch Vehicle(PSLV) isimli bir Hint roketiyle yörüngeye çıkartılan mikroçipler, yakında yörüngeden uzayın derinliklerine doğru fırlatılacaklar.

Yalnızca 3.5 santimetrelik boyutuna küçük bir anten, işlemci ve diğer donanım ürünleri, bir adet kamera, pek çok sensör ve ufak bir güneş paneli barındıran bu mikroçipler, uzayın derinliklerinde adeta gözümüz olacak.