Dünya, YouTube’un içerikleri kadar saçma ve gereksiz bir şekilde kitlelere mal olan absürtlükler silsilesi görmedi. Türk internet tarihinde yavaş yavaş yer edinen saykodelik YouTube içeriklerinde önemli bir artış var. Salih Reis ve ailesi ile tanışın.

YouTube, Elsa Gate adıyla internet tarihine geçen, sapkın çocuk içeriklerinden çok çekti. Bu içeriklerde çocukların sevdikleri süper kahramanlar üzerinden, cinsellik ve şiddet dolu bilinçaltı mesajları verildi. Durumu geç de olsa fark eden YouTube yönetimi, söz konusu içeriklerin önüne geçti. Onlar önüne geçtikçe her dönem yeni bir dalga oluştu.

Genelde yabancı dilde olan bu videolar, çocuklarının ellerine tablet telefon ne varsa verip onları bir köşeye terk eden ebeveynlere hitap etmediği için ülkemizde çok izlenmedi, ancak gelişim bozukluğuna yol açıyorlardı. Yabancı dilde olmaları, ülkemizde uyarlanmayacakları anlamına gelmiyordu. Çocuk gelişimi sırasında bilgi yüklü düşünsel besinler verilmesi gerekirken, ne yazık ki saçma çocuk içeriği konsepti ülkemizde çok tuttu. Milyonlar izledi ve izlemeye devam ediyor.

Türk internet tarihinin en tuhaf ilesi olan bir aile var. Bu ailenin Salih isminde, bir dönem fenomen olan küçük erkek çocukları, bu çocuğun kendisinden bir kaç yaş daha büyük Gamze adında da bir ablası var. Life Master isimli bir YouTube kanalıyla çektikleri slime içerikleri sayesinde tanınan aile daha sonra “Everything you looking for” isimli bir kanala daha geçti.

Son olarak Salih’in popülerliğinden faydalanarak, Salih Reis’in Dünyası isimli bir kanal daha açan aile, içeriklerinin saçmalık oranını yükseltti:

Çekilen videoların hiç birisinde çocuklara özel olarak dikkatle hazırlanmış bir olgudan bahsedemiyoruz. Bu videolar tamamen boşa vakit harcamak üzerine kurulu. Salih’in ebeveynleri, kolay yoldan izlenme ve abone sayısını arttırmayı keşfetmiş olacaklar ki böyle bir yola başvuruyorlar. Bana soracak olursanız, yarattıkları etkinin farkında bile olmadıklarını düşünüyorum. Bu etki, merkezinde Salih’in ve ablasının olduğu milyonlarca çocuğu kapsıyor.

Zira aynı aileden çıkan bir diğer video şöyle:

Bu video önce Gamze adına açılan bir kanala yüklendi. Bizler haberini ve eleştirisini yaptıktan sonra tepkiler üzerine kaldırıldı. Yukarıdaki içerik başka bir kanal tarafından tekrar yüklendi. Orijinal video tam 35 milyon kez izlenmişti. Palyaçoyu canlandıran Gamze’nin babası olduğunu bildiğimiz kişi, hiç de uygun kaçmayacak, çocukları travmaya sokacak eylemler sergiliyordu.

Şimdilerde 2 milyona yakın aboneye sahip bir YouTube kanalı olan Salih Reis’in Dünyası, adeta bir içerik fabrikası gibi. Neredeyse her gün çocuklarımızın gelişimi ve sağlığı açısından hiçbir olumlu etkisi olmayan içerikler çekmek kolay iş.

Eğer incelemek isterseniz kanala buradan ulaşabilirsiniz.