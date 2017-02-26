LG'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi cihazı sonunda resmi olarak tanıtıldı.

Günlerdir, hatta aylardır görsellerinden özelliklerine kadar sürekli sızan, bir şekilde ortaya çıkan LG G6, sonunda resmi olarak MWC 2017'de görücüye çıktı. Geçtiğimiz yıl büyük beklentiler ve bolca aksesuar ile tanıttığı G5 modelinde beklediğini bulamayan LG, bu kez şansını yeni amiral gemisi cihazı G6'da deneyecek.

Büyük ekran konusuna epey kafayı takmışa benzeyen LG, G6 cihazında da son derece ince çerçeveli bir ekran tasarımı sunmuş. LG, G6'nın kullanıcının eline tam oturması konusuna baya kafayı takmış gibi ziya G6, en olarak biraz dar denebilir. Bu da cihazın büyük ekranına rağmen avucunuza tam oturmasını sağlıyor.

Google Asistan Desteği

G6 konusunda en büyük yeniliklerden biri de, şu ana kadar sadece Pixel cihazlarında olan Google'ın yapay zekalı asistanı 'Google Asistan'ın bulunacak olması. Biz lansman esnasında bu özellik ilk duyulduğunda G6 için büyük avantaj olarak değerlendirmiştik fakat kısa bir süra sonra Google, yapay zekalı sanal sistemi Asistan'ı yavaş yavaş tüm Android 6.0 ve 7.0 yüklü cihazlara sunacağını açıkladı. Yine de G6 bu konuda öncü sayılacak diyebiliriz.

Kamera Kalitesinde Önemli Yenilikler

Çift, geniş açılı kamerası sayesinde daha başarılı fotoğraflar çekebilenn G6, ayrıca HDR10 sistemine de sahip. Bu da cihaz ekranının renk paletinin ciddi anlamda geniş olması anlamına geliyor. Yani G6 ile çekilen fotoğraflar, çok daha fazla rengi yakalayıp sunabildiği için daha canlı, daha gerçekçi ve kaliteli durmakta.

İşte LG G6'nın özellikleri

IPS LCD kapasitif 5.7-inç, 1440 x 2880 piksel (ortalama 565 ppi) QHD, Gorilla Glass 3 korumalı ekran (Alway-on özelliği de mevcut)

Qualcomm Snapdragon 821 çipset

2x 2.35GHZ ve 2 x 1.6GHz olmak üzere dört çekirdekli işlemci

Adreno 530 grafik işlem birimi

4GB RAM

32/64GB sabit depolama alanı ( 256GB'ye kadar arttırılabilir)

13MP + 13MP lazer otofokuslu çift arka kamera

5MP ön kamera

Parmak izi okuyucu sensör

Google Asistan desteği

Gorilla Glass 5 destekli arka panel

Suya ve toza karşı dayanıklılık (IP68, 1.5 metrede 30 dakikaya kadar dayanabilmekte)

3300mAh batarya

Qualcomm Quick Charge 3.0

USB Typce-C ve 3.5mm kulaklık girişi

Android 7.0 Nougat işletim sistemi

Mistik beyaz, astro siyah, buz platin olmak üzere 3 farklı renk seçeneği

Lansman bitmiş durumda ancak cihazın fiyatı henüz açıklanmış değil. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.