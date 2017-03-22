Gizli Twitter Ayarıyla iPhone'unuzun Hafızasını Temizleyi

iPhone'unuzdaki Twitter uygulamasının işgal ettiği alanı kurtarmanızın en pratik yolunu anlattık.

Bir çok iPhone kullanıcısı -özellikle 16 ve 32 GB sürüm kullananlar- ciddi hafıza sıkıntıları yaşıyorlar. Telefonlarında doğru düzgün video fotoğraf kaydedecek miktarda boş alan bile kalmıyor.

Kullandığımız uygulamaların kurulum paketleri hariç telefon hafızasına sürekli veri kaydettiğini ve bu sayede daha hızlı performans sergilediğini biliyoruz. Özellikle sosyal medya uygulamaları gibi internete bağlanan ve oradan veri transferi yapan uygulamaların hafızada kapladığı yer, biz onu kullandıkça artıyor.

Twitter'da bulunan bir ayar sayesinde bu verileri düzenli olarak silmek ve bizim için çok değerli olan boş hafızayı arttırmak mümkün. Nitekim Twitter oldukça sık kullanıldığında 1 GB üzerinde alanı işgal edebiliyor, bu gerçekten de korkunç bir boyut.

Fazla uzatmadan sizi çözümle baş başa bırakalım:

1)Twitter Uygulamasını App Store aracılığıyla güncelleyin:

2)Uygulama içinde kendi profil sayfanıza gidin:

3) Profil resminizin yanındaki dişliye dokunun:

4) Açılan sekmede şu işlemleri sırasıyla yapın:

Profil şifrenizi silmemek için de “web depolama alanı” değil, “medya depolama alanı” ve “web sayfası depolama alanı"nı silin.

Zaman içerisinde kullanımınıza bağlı olarak uygulamanın hafızada kapladığı alan şişecektir. Bu işlem sayesinde sık sık hafızanızı temizleyerek kendinize boş alan yaratabilirsiniz.