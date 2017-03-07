Texas Üniversitesi yeni bir batarya teknolojisi geliştirdi. Yeni batarya, eski lityum iyon bataryalardan çok daha güçlü.

Bildiğiniz gibi iPhone hakkında sürekli bahsettiğimiz bir şey var: Adamlar iPhone 8’e çok farklı hazırlanıyorlar. Bundan önce ki modellerde hep adım adım ilerleyen Apple, bu sefer büyük adımlar atacak gibi duruyor.

Texas Üniversitesi'nden bir ekip, yeni telefonlarda kullanılmasını beklediğimiz yeni bir pil teknolojisi geliştirdi. Telefonlarda kullanılan lityum iyon pillerin, batarya süresinin az olması ve Samsung Galaxy Note 7’lerde gözüken patlama sorunları yaşadığını biliyoruz. Yeni pil teknolojisini “hepsi-katı-hal” lityum iyon pil hücresi olarak adlandıran ekip, ayrıca pillerin yanmaz olduğunu iddia ediyor.

Özellikle güvenlik için tercih edilecek yeni teknoloji piller, çok hızlı şarj edilebilecekler. Yeni piller, pozitif ve negatif plakalar arasındaki boşlukları kapatan metal bıyıkları ortadan kaldırıyor. Bunun yerine yeni bir cam elektrot çözeltisi kullanıyor. Bu metal bıyıklar, patlamaların arkasında olan asıl sebep olarak gösteriliyor.

Yeni pil teknolojisinin başındaki isim, lityum iyon pilleri yaratan isim John Goodenough. Kendisi şu an 94 yaşında ancak yine de bilgisi ile ekibe yardımcı oluyor. Güvenliğin ön planda tutulduğu pillerin bir başka özelliği de aynı alanda, lityum iyon pillerden 3 kat daha fazla güç depolayabilmesi.

Bu yeni pil teknolojisini geliştiren Texas Üniversitesi, pil sektöründe yer alan diğer şirketler ile lisans anlaşması üzerine görüşüyor. Bu yeni teknoloji yalnızca telefon değil, elektrikli arabalara ve diğer batarya kullanan sektörlere yansıyacaktır. Bu pili ilk kullanan telefonun iPhone 8 olup olmayacağı kesin değil, ancak telefon sektörü çok yakında daha güçlü ve güvenli pillerle telefonlarını güçlendireceklerdir.