007 First Light için Ücretsiz Bir DLC Geliyor: İçeriğinde Neler Olacak?

IO Interactive, 007 First Light için Aston Martin Valhalla görevini de içermesi beklenen ücretsiz DLC paketini 1 Ekim'de oyunculara sunacak.

IO Interactive, bu hafta içinde 007 First Light'a ücretsiz bir DLC güncellemesinin geleceğini duyurdu.

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Stüdyonun sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı kısa video ile duyurulan yeni içerik, 1 Ekim Perşembe günü oyuncularla buluşacak. Geliştirici ekip paketin içeriği konusunda şimdilik ser verip sır vermese de elde veriler beklentileri epey yükseltmiş durumda.

Yeni TacSim görevi ve sürpriz içerikler yolda

Sektör tahminleri ve daha önce sızan bilgiler, bu güncellemenin uzun süredir beklenen Aston Martin Valhalla paketi olduğuna işaret ediyor. Oyunun çıkışından bu yana ana menüde ipuçları verilen ikonik aracın, hikâyenin sonundaki aksiyon dolu sahnelerden esinlenen yeni bir TacSim göreviyle oyuna eklenmesi bekleniyor.

Ancak bu kadar uzun süren bir bekleyişin ardından güncellemenin yalnızca tek bir görevle sınırlı kalmayacağı düşünülüyor. Yayınlanan yol haritasını göz önüne aldığımızda NG+ modu, yeni casus ekipmanları ile ek görev ve içeriklerin de bu paketle birlikte sunulması kuvvetle muhtemel.

Öte yandan oyuncuları heyecanlandıran tek gelişme bu ücretsiz paket değil. IO Interactive, önümüzdeki dönemde Lenny Kravitz tarafından canlandırılan korsan kral Bawama merkezli, hikâye odaklı yeni bir DLC yayınlamaya hazırlanıyor. Çıkış tarihi henüz netleşmeyen bu hikâye genişlemesinin, bu hafta gelecek ücretsiz güncellemenin aksine ücretli bir DLC olarak satışa sunulacağı tahmin ediliyor.