Gününün büyük kısmını arabasında geçirenlere 100 TL'nin altında sahip olunabilecek 10 oto aksesuar önerdik. Hızlı şarj alterinden sticker'a kadar pek çok farklı ürüne göz atarak arabanızı şekillendirebilirsiniz.

Özellikle pandeminin gelmesiyle toplu ulaşıma olan ilgi azaldı. İmkanı olan insanlar, trafiğe yakalanacaklarını bilseler de kişisel arabalarında yolculuk yapıyorlar. Bu durum daha fazla çevre kirliliğine sebep oluyor olsa da koronavirüste bulaşı riskini de bir miktar daha aşağı indiriyor. Bu durumun sebepleri başlı başına bir içerik konusu, ancak bugün sizlere elimiz ayağımız olan arabalarımız için satın alabileceğimiz ürün önerilerinde bulunacağız.

Bugün sizlere sunacağımız listemizde araçlarınıza alabileceğiniz 100 TL altı aksesuarlar önereceğiz. Bu aksesuarların bazıları işlevsel özelliği ile dikkat çekerken bazıları ise kozmetik amaçlarla üretilmiş. Eğer sizler de araçlarınız için uygun fiyatlı aksesuarlar arıyorsanız, bu listemiz tam size göre.

Arabalarınıza alabileceğiniz 100 TL altı 10 aksesuar önerisi

Manyetik araç tutacağı

Araç içi fosforlu telefon numarası

24 W araç içi hızlı şarj cihazı

Çizilme önleyici kapı fitili

Koltuk arkası düzenleyici

Araç özel numaralı plakalık

Her araca uyarlanabilir karlık tampon

Mustafa Kemal Atatürk imza sticker

Her araca uyumlu kaput üstü havalandırma

Araç ve ofis içi çok amaçlı telefon - aksesuar tutacağı

Telefonunuz her zaman göz önünde olsun: Manyetik araç tutacağı

Akıllı telefonlarımız her an yanımızda tutmamız gereken cihazlar olmaya başladı. Elbette araba kullanırken telefonlarımızı elimize alıp kullanmamız çok riskli ve yasak. O sebeple arabalarda telefon tutacakları oluyor. Manyetik akıllı telefon tutacakları ise hem çok kolay kullanımı hem de kolay erişimi sayesinde dikkat çekiyor. Ürünün linkine buradan ulaşabilirsiniz.

Gerekli durumlarda size ulaşabilmeleri için: Araç içi fosforlu telefon numarası

Bazen acil bir işimiz olduğunda olmayacak yerlere park etmemiz gerekebiliyor. Ettiğimiz park yüzünden başka bir insanın önünü kapatıyor olabiliriz. Arabalarımızın ön camının oraya koyacağımız bir telefon numarası ile her an erişilebilir olabiliriz. Ürünün linkine buradan ulaşabilirsiniz.

Telefonu akşam şarja takmaya unutanlara: 24W araç içi hızlı şarj cihazı

Akşam telefonu şarja takmayıp sabahın köründe yüzde 2 şarjla kalmak çok sinir bozucu olabiliyor. Arabanızda da telefonunuzu şarj etme imkanınız olursa bu bir sorun olmaktan çıkacaktır. Ürünün linkine buradan ulaşabilirsiniz.

Arabam çizilecek diye dert edenlere: Çizilme önleyici kapı fitili

Arabanızın kapı girişleri genelde metaldir ve bir yere çarpması durumunda hem kendi aracınıza hem de çarptığınız diğer bölgeye zarar verebilir. Alacağınız bu kapı fitili ise bu tarz darbeleri yumuşatmış oluyor. Ürünün linkine buradan ulaşabilirsiniz.

Çocuklu ailelerin vazgeçilmezi olacak: Koltuk arkası düzenleyici

Özellikle çocuklu ailelerin arka koltuğu karmaşa içerisindedir. Alacağınız bu koltuk arkası düzenleyicisi ile küçük parçaları kontrol altında tutabilirsiniz. Ürünün linkine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sosyal medyada takipçi kasmak isteyenlere: Özel yazılı plakalık

Arabaların önünde ve arkasında bulunan plakaları sağlam bir şekilde tutmak ve biraz da reklamınızı yapmak için özel yazılı plakaları tercih edebilirsiniz. İstediğiniz yazıyı yazdırabileceğiniz plakalıklar sosyal medyada takipçi kazanmanızı da sağlayabilir. Ürünün linkine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Arabayı kayış pakete yükseltmek isteyenlere: Her araca uyarlanabilir karlık tampon

Arabanızın tamponunun çok yüksek olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunun için arabayı indirmek yerine altına karlık tampon takabilirsiniz. Bu sayede aracınız kendiliğinden kayış pakete yükselecektir. Ürünün linkine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Arabanıza daha asil bir görünüm sunacak: Mustafa Kemal Atatürk imza sticker

Dünyanın en güzel imzalarından biri olan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını arabanıza da ekleyebilirsiniz. Ürünün linkine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Arabasını daha güçlü göstermek isteyenlere: Her araca uyumlu kaput üstü havalandırma

Arabanın kaput kısmına piano tarzı havalandırma parçaları eklemek ister misiniz? Araca dış kostüm olarak eklenecek bu aparatla daha güçlü bir görünüm elde edebilirsiniz. Ürünün linkine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Araçta daha fazla eşya gözü arayanlara: Araç ve ofis içi çok amaçlı telefon - aksesuar tutacağı

Arabalarda küçük parçaları koymak her zaman karmaşaya sebep olur. Çok amaçlı telefon - aksesuar tutacağı ise bu sorunu ortadan kaldırmanıza yardımcı olacaktır. Ürünün linkine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu içeriğimizde arabanıza alabileceğiniz 100 TL altı 10 ürünü listeledik. Bu tarz oto aksesuar listelerinin artmasını istiyorsanız bizlere yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.