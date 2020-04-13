ABT, Audi RS6-R Avant ve RS7-R Sportback'i Canavarlaştırdı

Otomobil üreticileri güçlü araçlar ürettikçe kullanıcılar daha da güçlü araçlar istiyor. Audi'nin S6-R Avant ve RS7-R Sportback araçları ABT tarafından güçlendirildi ve ortaya adeta iki canavar çıktı.

Otomobil şirketleri, Japon araba üreticilerinin 1989 ve 2004 yılları arasında tüm yerli araçlara 276 beygir gücü sınırı koymasına benzer bir karar almazsa beygir gücü savaşları asla bitmeyecek gibi görünüyor. Araçları daha güçlü hâle getiren, bir nevi modifiye olan tuning uygulaması, araçlarından daha fazlasını isteyenler için vazgeçilmezler listesinde başı çekiyor.

Bir örnek vermek gerekirse neredeyse 20 yıl önce çıkan RS6 Avant, 444 beygir gücü sunuyorken günümüzdeki modeller 591 beygir gücüne kadar çıkabiliyor. ABT, bu sayıları 730 beygir gücüne taşıdı. Ayın başında ortaya çıkan Audi RS6-R Avant, bu sefer videoda kendini gösterdi.

Audi RS6-R Avant ve RS7-R Sportback'i karşılaştırırsak 2 araç da 22 inçlik tekerleklerle geliyor ve dörtlü egzoz sistemini kullanıyor. RS7-R Sportback, kırmızı kontrast detaylarıyla daha çarpıcı bir görünüme sahip. Audi RS6-R Avant, 0'dan 100'e sadece 3,27 saniyede ulaşabiliyor; aracın 0'dan 200'e çıkması içinse sadece 10,44 saniye gerekiyor. Araç, 320 km/sa barajını çok kolay bir şekilde aşabiliyor.

Audi RS7-R Sportback, RS6-R Avant'ın performans değerleriyle aynı seviyede diyebiliriz. 2 aracın da kendi klasmanı içerisinde çok güçlü olduklarını söylemek mümkün zira bu tarz büyük araçların bu denli büyük hızlara ulaşması gerçekten oldukça ilgi çekici.

İşte Audi RS6-R Avant ve RS7-R Sportback için yayınlanan videolar: