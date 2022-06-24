Birleşik Krallık merkezli şirket Viritech, hidrojen yakıtlı yeni hiper otomobili Apricale'yi tanıttı. Sıfır emisyonlu olacağı aktarılan aracın, 1000 beygir gücüne ve 1000 kilogramdan daha az bir ağırlığa sahip olacağı belirtildi.

İklim değişikliklerinin hız kesmeden etkisi sürerken, karbon emisyonlarında büyük bir rol oynayan otomotiv sektöründeki birçok şirket, daha sürdürülebilir bir gelecek için araçlar için hamleler yapmaya devam ediyor.

Şimdi de Birleşik Krallık merkezli bir şirket olan ve hidrojen güç aktarma organları konusunda alanının önde gelenlerinden olan Viritech otomobilseverlerin ağzını suyunu akıtacak ‘hypercar’ türündeki yepyeni aracı Apricale’yi tanıttı. Hidrojenden güç alan ve ünlü otomobil tasarımcısı Pininfarina tarafından tasarlanan aracın özellikleri ise büyük dikkat çekti.

Viritech Apricale

Açıklamalarda, ‘Apricale’ ismindeki çift elektrikli motora sahip otomobilin, 1.000 beygir gücüne sahip olacağı ve 0'dan 100 km'ye 2,5 saniyeden daha kısa sürede çıkabileceği ifade edildi. Ayrıca farları, gövdesi gibi yanlarıyla da dikkat çeken Apricale’nin, 1.000 kilogramdan daha düşük bir ağırlığa sahip olacağı; bunun da otomobili benzer araç türleri arasında en hafiflerinden biri yapacağı belirtildi. Bunun, Viritech’in ağırlığı azatlmaya yardımcı olan Graph-Pro teknolojisi sayesinde yapılabildiği açıklamalarda arasında yer aldı.

Şirketin kurucu ortağı ve eski F1 mühendisi Matt Faulks da bununla ilgili, “Hidrojen yakıt hücreleri şu ana kadar güç aktarma organları için menzil genişletici olarak kullanıldı. Biz de bu yaklaşımı temelde tersine çevirdik ve hafif ama oldukça verimli bir pille desteklenen yüzlerce kW’lık yakıt hücresi etrafında bir güç aktarma organı geliştirdik. Bu Apricale için hiper otomobil performansı sağlamanın yanı sıra onu rakiplerinden çok daha hafif yaptı.”

Viritech, aracın dünyanın ilk sıfır emisyonlu hiper otomobili olacağı sözünü verirken, Apricale’nin yaklaşık 560 kilometrelik bir menzile sahip olacağını aktarıyor. Bunun yanı sıra üretimin 2023’te, teslimatların ise 2024 yılında başlayacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

Son olarak 322 km/s hızı aşabileceği belirtilen otomobilden yalnızca 25 tane üretileceğini ve fiyatının vergiler eklenmeden 1,8 milyon dolar olacağını eklemeden geçmeyelim.