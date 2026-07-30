Volkswagen Motorsport, marka tarihine geçecek çılgın bir projeyle Golf GTI'ı 1.000 beygir gücünde bir pist canavarına dönüştürdü.

Türkiye’de de çok ilgi gören bir marka olan Alman otomobil devi Volkswagen’in en sevilen modellerinden biri hiç şüphesiz Golf’tür. Şimdi ise Golf seven otomobil tutkunlarının ağzının suyunu akıtacak ilginç bir proje ile karşınızdayız. Golf’ün 1000 beygirlik bir versiyonu geliştirildi.

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Güney Afrika'daki varlığının 75. yılını kutlayan üretici, bu projeyle karşımıza çıktı. Volkswagen Motorsport ile Michael Allers iş birliğinde özel olarak geliştirilen bu otomobil, temel mimarisinde Golf GTI modelini referans alıyor. Audi de bu canavarın ortaya çıkmasına yardımcı olmuş.

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Karşınızda 1000 beygirlik Golf GTI

Araçta, Alman otomotiv devinin kardeş markası Audi'nin imzasını taşıyan 2.5 litrelik sıralı beş silindirli efsanevi motor görev yapıyor. Söz konusu 2.5 litrelik beş silindirli ünite, Audi RS3 modelinde fabrikasyon olarak 400 beygir güç üretebilecek kapasitede tasarlanmıştı. Ancak Volkswagen Motorsport mühendislerinin geliştirdiği bu özel "Mega Golf" projesinde sınırlar tamamen zorlanmış durumda.

Standart ünitenin çok ötesine geçebilmek adına araca daha büyük bir turboşarj ünitesi eklenmiş, yüksek aşırı besleme basıncı ayarlanmış ve motorun iç aksamı tamamen özel parçalarla güçlendirilmiş. Bununla da kalmayan ekip; karbon hava emiş sistemi ve sıfırdan tasarlanıp yenilenen egzoz çıkışları sayesinde motorun toplam gücünü tam 1.000 PS seviyesine ulaştırmayı başarmış. Elde edilen bu muazzam güç, yarış tipi sıralı şanzıman aracılığıyla otomobilin dört tekerleğine birden aktarılıyor.

Volkswagen ekibinin kendi arasında "Mega Golf" olarak adlandırdığı bu araç, doğrudan tırmanma ve pist yarışları için tasarlandığından dolayı hiçbir şekilde yol iznine sahip değil. Zaten otomobilin arka kısmına konumlandırılan devasa boyuttaki yarış kanadı da modelin asfalta tutunma amacını ve caddelerde kullanımının mümkün olmadığını açıkça gözler önüne seriyor.