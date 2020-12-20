"11 Yaşında 4 Programlama Dilini Nasıl Öğrendim?"

Herkese merhaba, ben Taha. 2020 itibari ile 11 yaşına girdim. Programcılık ve grafik tasarıma ilgi duyuyor ve kişisel çabamla 4 farklı programlama dilini öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi "Bu yaşta 4 programlama dili nasıl öğreniyorsun?" diyebilirsiniz, gelin hemen anlatayım.

Öncelikle birazda okuyacaklarınızı sizlerle paylaşma fırsatı veren Webtekno'ya teşekkür ederim. Bugün sizlere 4-5 yaşlarındayken başlayan teknoloji merakımın beni nasıl yönlendirdiğini anlatacağım.

Bugün çok hatırlamıyorum ama ailemin anlattığına göre, bugün pek çok çocuğun yapabildiği gibi ben de 4-5 yaşlarındayken akıllı telefonları kurcalayıp akrabalarımızı arıyormuşum. Hatırladığım kadarıyla da teknolojik cihazlara olan bu ilgim, daha sonra babamın bilgisayarına yöneldi. Onun bilgisayarını bozduğum zamanlar da oldu ama yine de beni desteklemeye devam etti. Çünkü bilgisayarlara olan merakımı biliyordu. Benim için her şey bu şekilde başladı.

Programlama öğrenmeye nasıl başladım?

Yıl 2018. Maalesef ilkokulda programlama öğrenebileceğimiz bir teknoloji dersi görmüyorduk. Bu nedenle bir gün öğretmenimiz bize bir site gösterdi. Hatırladığım kadarı ile sitede yapbozlarla kodlama öğreniyorduk. Eve gider gitmez siteye kayıt oldum. Ancak derslerim nedeniyle yazılıma çok fazla vakit veremedim

Yaz tatiline girince yazılıma daha fazla vakit ayırabileceğim için çok sevindim. Yapbozla kodlama öğreten sitenin başka bir sürümü var mıdır diye araştırmaya başladım ve Scratch adında çocuklara özel bir programlama dili olduğunu öğrendim. YouTube'dan Scratch eğitim videoları izleyip duruyordum. Öğrendiklerimi de her gün uygulamaya çalışıyordum.

Tabii bu durum ailemi tedirgin etmeye başlamıştı. Nedeni de bilgisayarın başına oturduğumda uzun süreler boyunca kalkmıyor olmamdı. Bir süre sonra ailem, bilgisayara günde bir saat sınırı getirdi. Aslında bu kural benim için de iyi oldu, çünkü gözlerim çok ağrımaya başlamıştı.

Scratch'i 2018'in Eylül ayında neredeyse tamamen öğrendim, ardından YouTube'da videoları karşıma çıkan Arduino'ya merak saldım. Bu videolardan Arduino ile nasıl robot yapıldığını öğrendim. Ancak şu an sorsanız Arduino'yu pek hatırlamayabilirim, çünkü daha sonra pek üstünde durmadım.

2019'da yine internette gördüpüm Javascript ile tanıştım. Kendi internet sitemi yapmak çok değişik bir histi, insanın hoşuna gidiyordu ama Javascript'te epey zorlanmıştım. İlk başlarda kolay gelmişti ama porjelerde epey zorlandım. Yazdığım kodlar ya çalışmıyor ya da ben nereye koyacağımı unutuyordum. İnternetten araştırma yaparak kendimi geliştirmeye devam ettim. Aynı zamanda halam mesleği olan grafik tasarımı bana öğretmeye başladı.

2020'de ise Python'a başladım. Çok zorlanacağımı biliyordum ama iş yazmaya gelince aşırı basit olduğunu anladım. Python ile çok sayıda temel düzeyde proje yaptım. Yaşıma göre epey öğrendiğimi düşünsem de hala bitiremedim. Son zamanlarda ise Linux'a merak saldım ve şu an Python ile birlikte Linux'u da öğrenmeye çalışıyorum.

Peki bu süreçte ailem bana nasıl destek oldu?

Aslında bana bilgisayar alarak, yazılım öğrendiğimi görünce bana güvenerek, tablet ve telefon bozulur diye çekinmedikleri için bana fazlası ile destek oldular. Halam ise bana grafik tasarım öğretti. Corel ve Adobe programlarına başladım, logo tasarlamayı öğreniyorum.

Programlama dillleri hakkındaki maceramı sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Görüş ve önerilerinizi çok merak ediyorum, yorumlar kısmında paylaşırsanız sevinirim.