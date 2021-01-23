Pakistan'ın Rawalpindi kentinde TikTok videosu çektiren bir gence, tren raylarında yürüdüğü sırada bir tren çarptı. Genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Sosyal medyada dikkat çekmek için bazen insanlar normalden çok daha ileriye gidebiliyor, gereksiz riskler alabiliyor. Pakistan'da da bu olayların bir benzeri yaşanırken, tren çarpan bir genç hayatını kaybetti.

Cuma günü İslamabad yakınlarındaki Rawalpindi şehrinde, Şeyh Halid mahallesinde yaşanan olayda 18 yaşındaki Hamza Naveed, bir arkadaşı kendisinin videosunu çekerken tren raylarının yanından yürüyordu.

Poz verirken tren çarptı

Yerel kurtarma ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre gence, video için poz verdiği sırada bir tren çarptı. Açıklamada, "Raylarda poz verip yürüdüğü sırada hareket halindeki tren gence çarptı." denilirken, olay yerine vardıklarında gencin çoktan hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kurtarma ekibi sözcüsü Raja Rafakat Zaman, konuyla ilgili olarak detayları da paylaştı. Gencin arkadaşlarından olay hakkında bilgi aldıklarını söyleyen Zaman, gencin videoyu TikTok ve diğer sosyal medya mecralarından paylaşmak için çekmek istediğini dile getirdi.

Pakistan'da sosyal medya kullanımı oldukça yüksek oranlara ulaşmış durumda. Özellikle de TikTok gibi uygulamalar büyük ilgi görüyor. Facebook ve Twitter da bölge halkı arasında popüler olan platformlar arasında yer alıyor.

İlk vaka değil

Daha önce de Pakistan'da TikTok nedeniyle hayatını kaybeden gençler olmuştu. Karachi kentinde yaşanan bir olayda da 17 yaşındaki bir genç, video çekerken kendisini vurmuş ve hayatını kaybetmişti. 2019 yılında da yine 17 yaşındaki bir genç benzer bir olayda hayatını kaybetmişti.

Sosyal medya pek çok gencin kaçış noktası olarak dikkat çekiyor. Zaman zaman gençler arasında popüler olan akımlar veya meydan okumalar nedeniyle talihsiz olaylar yaşanabiliyor. Özellikle farklılık yaratmak veya öne çıkmak isterken bu tür vakalar yaşanıyor. Sosyal medya için içerik üretirken dikkatli olmak gerekiyor.