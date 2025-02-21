Hindistanlı 14 yaşındaki Aaryan Shukla, zihinsel matematik alanında altı farklı Guinness dünya rekoru kırarak dikkat çekti.

Hindistanlı 14 yaşındaki Aaryan Shukla, Guinness Dünya Rekorları tarafından düzenlenen bir etkinlikte zihinsel matematik alanında altı farklı rekor kırdı. Hesap makinesi bile kullanmadan saniyeler içinde karmaşık işlemleri tamamlayan Shukla, bu başarılarıyla dikkat çekti.

14 yaşındaki Hindistanlı genç, bir günde 6 matematik dünya rekoru kırdı. "İnsan Hesap Makinesi" olarak bilinen Hintli matematik dehası, bir günde matematikte altı tane Guinness Dünya Rekoru kırdı.

6 farklı rekor kırdı

Shukla, etkinlikte 100 adet dört basamaklı sayıyı 30,9 saniyede, 200 adet dört basamaklı sayıyı 1 dakika 9,68 saniyede topladı. Ayrıca 50 beş basamaklı sayıyı toplama, iki beş basamaklı sayı setini çarpma ve 20 basamaklı sayıları bölme gibi çeşitli işlemleri rekor sürede tamamladı. Guinness tarafından onaylanan bu başarılar, Dubai’de gerçekleştirilen etkinlikte kayıt altına alındı.

Daha önce de matematik alanında dünya rekorları kıran Shukla, günlük olarak 5 ila 6 saat matematik pratiği yaptığını belirtti. Zihinsel hızını artırmada yoga yapmanın kendisine yardımcı olduğunu açıkladı. Ailesi ise bu başarının genetik olmadığını Shukla’nın tamamen bireysel çalışmalarıyla bu noktaya geldiğini paylaştı.

Matematik alanında dikkat çeken tek genç Shukla değil. 2022 yılında, iki ABD’li lise öğrencisi, Pisagor Teoremi’ne trigonometri kullanarak yeni bir ispat yöntemi geliştirdi. Daha önce imkânsız olduğu düşünülen bu ispat, 2024 yılında bilimsel bir dergide yayımlandı.