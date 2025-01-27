Çin’in EAST reaktörü, 17 dakikalık plazma tutulumuyla yeni bir füzyon rekoruna imza attı ve enerji araştırmalarında önemli bir adım attı.

Çin, füzyon enerjisi araştırmalarında önemli bir başarıya imza attı. Çin’in “Yapay Güneşi” füzyon rekorunu kırdı. EAST olarak bilinen deneysel tokamak reaktörü, yüksek tutulumlu plazmayı tam 1.066 saniye boyunca sürdürebildi.

Çin'in Yapay Güneş'i yüksek tutulumlu plazma durumunu 17 dakikadan uzun bir süre boyunca koruyarak yeni bir dünya rekoru kırdı ve güneşin füzyon sürecini taklit ederek gelecekte temiz enerji çözümleri geliştirme yolunda önemli bir adım attı.

Yeni bir dünya rekoru kırdı

20 Ocak tarihinde elde edilen bu başarı, Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Hefei Fizik Bilimleri Enstitüsü (HFIPS) Plazma Fiziği Enstitüsü (ASIPP) tarafından gerçekleştirildi. Yeni rekor, EAST’in geçen yılki 403 saniyelik eski rekorunu büyük ölçüde geride bırakmış durumda. Bu deney, güneşteki füzyon süreçlerini taklit ederek sınırsız enerji elde etme hedefinin bir adım daha yaklaştığını gösteriyor.

EAST’in ısıtma sistemi gibi çeşitli parçaları, yüksek sıcaklıkta ve uzun süre kararlı çalışma sağlamak amacıyla güçlendirilmiş durumda. Füzyon enerjisinin kararlı bir şekilde üretilmesi için 100 milyon dereceyi aşan sıcaklıklara ulaşmak ve plazmayı kontrol altında tutmak gibi önemli mühendislik sorunları çözülmeye çalışılıyor.

2006 yılından bu yana faaliyette olan EAST, hem Çinli hem de uluslararası bilim insanlarının füzyon araştırmalarına katkı sağladığı bir test platformu olarak kullanılıyor. Çin, ITER programına katılımıyla bu alandaki uluslararası iş birliğini de güçlendiriyor. Fransa’da yapımı süren ITER projesi ve Çin’in gelecekteki Füzyon Mühendisliği Test Reaktörü (CFETR) gibi projeler için EAST’te elde edilen veriler, kritik bir referans noktası olacak.