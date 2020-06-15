Apple, 2019 model Mac Pro ve 16 inç büyüklüğündeki MacBook Pro için yeni donanım seçenekleri sundu. Şirket, Mac Pro için yeni SSD, MacBook Pro içinse AMD Radeon Pro 5600M GPU'lu bir seçenek sunuyor. Apple'a göre bu GPU, AMD Radeon Pro 5500M'den yüzde 75 daha hızlı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın popüler ürünlerinden 16 inç büyüklüğündeki MacBook Pro, artık daha fazla donanım seçeneğine sahip. Apple, Apple'ın yeni MacBook Pro varyantı artık AMD Radeon Pro 5600M GPU seçeneğine sahip.

Apple'ın 16 inç büyüklüğündeki MacBook Pro modeli için oluşturduğu donanım yükseltmesi, eski varyantları ortadan kaldırmıyor. Yani isteyen kullanıcılar, 4 GB ya da 8 GB bellek kapasitelerine sahip Radeon Pro 5500M GPU'lu MacBook Pro'yu hala satın alabiliyorlar. Ancak daha güçlü bir MacBook Pro'ya ihtiyaç duyan tüketiciler, 600 dolardan (Türkiye'de 5.600 TL) başlayan fiyatlarla daha güçlü bir MacBook Pro'ya sahip olabiliyorlar.

Apple'ın yeni MacBook Pro varyantı, çok daha iyi bir performans vadediyor

Apple'a göre HBM2 belleğe sahip AMD Radeon Pro 5600M, GDDR6 belleğe sahip AMD Radeon Pro 5500M GPU'dan yüzde 75 daha hızlı. Bu durum, MacBook Pro almayı düşünen tüketicilerin aklını çelebilir.

Apple bugün, sadece MacBook Pro için yeni bir donanım seçeneği sunmadı. Şirket, 2019 model Mac Pro için de yeni bir seçenek sundu. Bu seçenek, yeni bir SSD kiti olarak karşımıza çıkarken kullanıcıların işlerini kolaylaştırıyor. Öyle ki kullanıcılar artık, 256 GB SSD'nin yanı sıra 1 TB, 2 TB, 4 TB ve 8 TB'lik depolama seçeneklerinden ihtiyaçlarına en uygun olanı tercih edebiliyorlar.