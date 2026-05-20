Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Vigil: The Longest Night
|21.99$
|8.79$ (-%60)
|FRONT MISSION 1st: Remake
|34.99$
|6.99$ (-%80)
|The Last Case of Benedict Fox Definitive Edition
|24.47$
|4.87$ (-%80)
|Darkest Dungeon II
|18.99$
|4.74$ (-%75)
|Abyssus
|12.49$
|8.11$ (-%35)
|AKIBA'S TRIP: Undead & Undressed
|19.99$
|7.99$ (-%60)
|Spilled!
|3.59$
|2.29$ (-%36)
|Rogue Legacy 2
|12.49$
|4.99$ (-%60)
|Legend of Grimrock 2
|23.99$
|4.79$ (-%80)
|Ys: The Oath in Felghana
|14.99$
|4.49$ (-%70)
|Fading Afternoon
|10.49$
|4.19$ (-%60)
|Sakuna: Of Rice and Ruin
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|Dungeons of Blood and Dream
|9.89$
|3.95$ (-%60)
|Xanadu Next
|14.99$
|4.49$ (-%70)
|MARVEL Cosmic Invasion
|14.99$
|9.74$ (-%35)
|Pronty
|17.99$
|4.49$ (-%75)
|Fate/EXTELLA LINK
|49.99$
|14.99$ (-%70)
|Tavern Keeper
|13.99$
|11.19$ (-%20)
|Keep Driving
|9.29$
|6.96$ (-%25)
|DAVY x JONES
|8.26$
|5.53$ (-%33)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.