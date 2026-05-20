Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Vigil: The Longest Night 21.99$ 8.79$ (-%60) FRONT MISSION 1st: Remake 34.99$ 6.99$ (-%80) The Last Case of Benedict Fox Definitive Edition 24.47$ 4.87$ (-%80) Darkest Dungeon II 18.99$ 4.74$ (-%75) Abyssus 12.49$ 8.11$ (-%35) AKIBA'S TRIP: Undead & Undressed 19.99$ 7.99$ (-%60) Spilled! 3.59$ 2.29$ (-%36) Rogue Legacy 2 12.49$ 4.99$ (-%60) Legend of Grimrock 2 23.99$ 4.79$ (-%80) Ys: The Oath in Felghana 14.99$ 4.49$ (-%70) Fading Afternoon 10.49$ 4.19$ (-%60) Sakuna: Of Rice and Ruin 29.99$ 14.99$ (-%50) Dungeons of Blood and Dream 9.89$ 3.95$ (-%60) Xanadu Next 14.99$ 4.49$ (-%70) MARVEL Cosmic Invasion 14.99$ 9.74$ (-%35) Pronty 17.99$ 4.49$ (-%75) Fate/EXTELLA LINK 49.99$ 14.99$ (-%70) Tavern Keeper 13.99$ 11.19$ (-%20) Keep Driving 9.29$ 6.96$ (-%25) DAVY x JONES 8.26$ 5.53$ (-%33)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.