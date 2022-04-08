1983 yılında piyasaya sürülen ve Ford'un ilk dizel motorlu Fiesta olan araç, İngiltere'deki bir otomobil tutkununun hayaliyle bir drag yarışçısına dönüştürüldü.

Otomobil hayranlarının yeni çıkan otomobillere dair ilk merak ettiği şeylerden biri şüphesizki 0 – 100 km’ye kaç saniyede çıktığı ve emaksimum kaç km hıza ulaşabildiği gibi bilgiler oluyor. Durum böyleyken de otomobil üreticileri her geçen gün daha hızlı ve daha atik araçlar üretiyor.

Bu araçları drag yarışlarında izlerken araçların gaza basıp hızlanma anlarından bitiş çizgisine kadar olan anlarını izlerken hepimiz adeta nefeslerimizi tutuyoruz. Çoğunlukla bu yarışlarda Lamborghini, Ferrari, Mustang, BMW gibi markaları görüyor olsak da bazı otomobil tutkunlarının bu amaçla üretilmemiş olsa da araçlarını birer drag yarışçısına çevirdiğini görüyoruz. İşte yine bu tutkunlardan biri olan Phil de “Yapamazsın” denileni yaparak 1983 model Ford Fiesta model aracını adeta bir canavara dönüştürdü.

Normal bir otomobil için bile yavaş kalan araç, şimdi bir ‘canavar’

1983’te piyasaya sürülen Ford'un ilk dizel motorlu Fiesta modeli her ne kadar şirketin olsa da yollardaki performansı büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyordu. İngiltere’de yaşayan Phil de çok sevdiği arabasını kullanırken sürekli olarak yanından geçen arabaları seyretmekten sıkılmış olacak ki aracında bazı değişikliklere gitmek istedi. Ford Fiesta’nın kutu gibi bir görünüme sahip olan ikonik aracını bir drag yarışçısına çevirme hayaliyle yola çıktı.

Phil, başta insanları kendisine bu hayalinde yardımcı olmaları için ikna etmekte zorlansa da istediğini elde etmeyi başardı. Aylarca süren çalışmaların ardından aracın orijinal parçalarından neredeyse hiçbir şey kalmadı ancak uzun uğraşlar sonucu Phil ve ekibi canavar bir drag yarışçısı elde etmeyi başardı. 820 HP (603 kilovat) 2.0 litrelik dört silindirli motor ve saatte 257 km maksimum hıza ulaşabilen aracın maliyeti ise 54.000 dolar (yaklaşık 796.000 TL) oldu. Uzun mesailerin ardından drag yarışlarına hazır olan aracının direksiyon koltuğuna geçtiğinde ise Phil “İlk duygum, ilk çalışmam da ölmediğim için bir rahatlama oldu” diyor. Araç, şu anda 9.1 saniyelik koşular yapıyor ve dünyanın en hızlı dört silindirli Ford drag aracı olmaya aday.

İşte karşınızda yeni drag canavarı Ford Fiesta!