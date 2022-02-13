Ünlü YouTube kanalı carwow, ilgi çekici yeni bir drag yarışıyla daha karşımızda. Bu hafta drag pistinde kozlarını paylaşan modeller; Lamborghini Huracan STO ve Aventador SVJ oldu. Yarışın her etabında tahmin etmesi güç sonuçların çıktığını söyleyebiliriz. İşte o yarışın videosu…

Bu yılın altıncı drag yarışı haberiyle otomobil tutkunlarını bir kez daha buraya davet ediyoruz. Yeni yılın ikinci ayında bomba gibi bir yarış düzenleyen ünlü YouTube otomobil kanalı carwow, Lamborghini Huracan STO ve Aventador SVJ modellerini drag yarışında teste tuttu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni drag yarışında ise iki güçlü araç kozlarını paylaşıyor.

Klasikleşen drag yarışlarında bu haftanın konukları Lamborghini Huracan STO ve Aventador SVJ oldu. Her iki modelin de yarış pistlerinin tozunu attırması için tasarlanmadığını söyleyebiliriz. Yarışın kendisine göz atmadan önce her zaman olduğu gibi otomobillerin genel özelliklerine bir göz atalım.

Yarışçıların genel özellikleri:

Lamborghini Huracan STO yarışçımız ile başlayalım. 640 beygir ve 565Nm tork gücü üretebilen 5,2 litrelik V10 motor ile karşımıza çıkıyor. Bu araç otomatik vitestir. Lamborghini Huracan STO yarışçımızın ağırlığına bakacak olduğumuzda; 1339 kg ile tartıya çıkıyor ve aynı zamanda pistteki en hafif araçtır. Yarışmacımızın fiyatı ise 260 bin sterlin olarak belirtiliyor.

İkinci ve son yarışmacımız ise Aventador SVJ. Araçta 6.5 litrelik doğal V12 motor bulunuyor. Ayrıca otomobil 770 beygir ve 690Nm ile en fazla gücü azaltıyor. Aventador SVJ, 1525 kg ağırlığıyla tartıya çıkıyor. Yarışmacımızın fiyatı ise 380 bin sterlin olarak belirtiliyor.

Şimdi de sıra bu iki güçlü rakibin kozlarını paylaştığı yarışa geldi. Yarışın ilk etabında (4:02 ve 4:27) araçların kalkış hızları teste tutuluyor. İkinci etaptaysa (5:13 ve 7:08) otomobillerin sürüş sırasında hızlanma kabiliyetleri yarıştırılıyor. Üçüncü ve son etapta (9:55) da fren testi yer alıyor.

Lamborghini Huracan STO ve Aventador SVJ Drag Yarışı