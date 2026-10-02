Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[2-4 Ekim] Toplam Değeri 5.300 TL'den Fazla 5 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler bu hafta da birbirinden eğlenceli oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek.

[2-4 Ekim] Toplam Değeri 5.300 TL'den Fazla 5 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, Xbox özelinde her hafta “Free Play Days” ismini verdiği bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında oyun severler, belli oyunları sınırlı süreliğine oynama imkânı yakalıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bugün ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri boyunca Xbox’ta ücretsiz bir şekilde oynanabilecek oyunlar açıklandı. Bu hafta toplam değeri 5.300 TL’yi aşan 5 oyuna bedavaya ulaşabileceksiniz. Free Play Days oyunları genellikle Game Pass abonelerine sunulsa da bazı oyunlar tüm kullanıcılar için de ücretsiz sunuluyor.

İçerikten Görseller

[2-4 Ekim] Toplam Değeri 5.300 TL'den Fazla 5 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz
2
Xbox Free Play Days

Xbox'ta bu hafta ücretsiz olan oyunlar

2

Oyun Normal Fiyatı Game Pass Gerekli mi?
Far Cry 6 1.499 TL
Assassin's Creed Odyssey 600 TL
Avatar: Frontiers of Pandora 1.000 TL
Skull and Bones 1.000 TL
The Crew Motorfest 1.199 TL

Xbox'ın ücretsiz oyunları nasıl oynanır?

Xbox Free Play Days

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Xbox'ın uygulaması üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye'de Steam’e Yönelik Erişim Engeli Kararları Artıyor: Engellenen Oyun Sayısı 255’e Yükseldi!

Türkiye'de Steam’e Yönelik Erişim Engeli Kararları Artıyor: Engellenen Oyun Sayısı 255’e Yükseldi!

[25-28 Eylül] 1.500 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[25-28 Eylül] 1.500 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

God of War Laufey Ön Siparişe Açıldı: İşte Türkiye Fiyatı!

God of War Laufey Ön Siparişe Açıldı: İşte Türkiye Fiyatı!

Paradox, Yaşanan Olayla İlgili Sessizliğini Bozdu: "Gerekli Değişiklikleri Yapacağız"

Paradox, Yaşanan Olayla İlgili Sessizliğini Bozdu: "Gerekli Değişiklikleri Yapacağız"

Türk Strateji Oyun İçeriği Üreticileri, Paradox Interactive’e Yönelik Boykotu Sürdürüecek!

Türk Strateji Oyun İçeriği Üreticileri, Paradox Interactive’e Yönelik Boykotu Sürdürüecek!

PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Jailbreak Yayınlandı

PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Jailbreak Yayınlandı

[29 Eylül-6 Ekim 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

[29 Eylül-6 Ekim 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Xbox Yöneticisinden GTA 6 Ön Sipariş Kıyaslamalarına Sert Yanıt: "Xbox'ta Rekor Kırıyoruz"

Xbox Yöneticisinden GTA 6 Ön Sipariş Kıyaslamalarına Sert Yanıt: "Xbox'ta Rekor Kırıyoruz"

Xbox Oyunlar ücretsiz oyun

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai e-POWER'da Nakit Alıma 400 Bin TL İndirim!

Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai e-POWER'da Nakit Alıma 400 Bin TL İndirim!

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Yeni Kia Seltos Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Yeni Kia Seltos Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Google, Bugüne Kadarki En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon'u Duyurdu!

Google, Bugüne Kadarki En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon'u Duyurdu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com