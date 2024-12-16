Teknoloji hızla gelişirken kablosuz ağlar da bu gelişmeden nasibini alıyor. Wi-Fi teknolojisindeki gelişmeler, hayatımıza daha hızlı ve verimli bir bağlantı sunuyor.

Ancak Wi-Fi da kendi içinde 6, 6E ve 7 olarak ayrılmış durumda. Aramızda sadece internete girmeyi bilenler bunların farklarını merak ediyor, biliyoruz.

Bu üç teknolojinin aralarında ekstrem bir fark var mı? İçeriği okuduktan sonra geçip geçmemeye karar verin!

Wi-Fi 6 nedir?

Wi-Fi 6, 802.11ac (Wi-Fi 5) teknolojisinin halefi ve özellikle yoğun ağ trafiği olan ortamlarda performansı artırmak için geliştirilen bir teknolojidir. Daha hızlı veri iletimi, daha geniş kapsama alanı ve daha verimli cihaz yönetimi sunuyor.

Özellikleri ise şu şekilde:

Daha hızlı veri iletimi: Wi-Fi 6, tek bir cihazla yapılan veri transfer hızını %37 oranında artırıyor. Yüksek hızlı internet bağlantıları için daha iyi bir seçenek.

Wi-Fi 6, tek bir cihazla yapılan veri transfer hızını %37 oranında artırıyor. Yüksek hızlı internet bağlantıları için daha iyi bir seçenek. OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access): Bu teknoloji sayesinde yönlendirici, aynı anda birden fazla cihazla iletişim kurabiliyor. Her cihaz için ihtiyacı kadar bant genişliği tahsis ediliyor, böylece daha fazla cihaz ağda rahatça işlem yapabiliyor.

Bu teknoloji sayesinde yönlendirici, aynı anda birden fazla cihazla iletişim kurabiliyor. Her cihaz için ihtiyacı kadar bant genişliği tahsis ediliyor, böylece daha fazla cihaz ağda rahatça işlem yapabiliyor. MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output): Aynı anda daha fazla cihaza veri iletmek için kullanılıyor. Bu da kalabalık ortamlarda daha verimli bir internet bağlantısı sunuyor.

Aynı anda daha fazla cihaza veri iletmek için kullanılıyor. Bu da kalabalık ortamlarda daha verimli bir internet bağlantısı sunuyor. Gelişmiş güç verimliliği: Cihazların ağdaki aktiflik durumlarını izliyor ve yalnızca ihtiyaç duyduklarında uyandırıyor, bu da batarya ömrünü uzatmış oluyor.

Peki bu kadar gelişmiş özelliği olmasına rağmen Wi-Fi 6E nereden çıktı?

Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6’nın özelliklerini temel alsa da aslında 6 GHz frekans bandını desteklemek gibi daha önemli bir yenilik sunuyor. 2021’de tanıtılan Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6’nın sunduğu 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarına ek olarak 6 GHz bandını kullanma imkânı sağlıyor. Bu ekstra bant ise kalabalık bölgelerde fayda sağlıyor.

Daha fazla veri iletimi ile daha hızlı internet bağlantısı sunan Wi-Fi 6E, performansı da en üst seviyeye çıkarıyor. Ancak menzil açısından 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarından daha kısa.

Gelelim Wi-Fi 7’ye…

Wi-Fi 7, 2024’ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülen en yeni Wi-Fi teknolojisi. “Extremely High Throughput” (EHT), yani son derece yüksek verimlilik sunan bir sistem olarak gelişitirilen Wi-Fi 7’nin sunduğu yenilikler, hız, kapasite ve verimlilikte önemli iyileştirmeleri de beraberinde getiriyor.

İşte Wi-Fi 7’nin özellikleri:

320 MHz kanal genişliği: Wi-Fi 7, 6 GHz bandındaki kanal genişliğini 160 MHz’den 320 MHz’ye çıkararak veri iletim hızlarını iki katına çıkarıyor. Yani aynı bant üzerinde daha fazla veri iletebilmemize olanak tanıyor.

Wi-Fi 7, 6 GHz bandındaki kanal genişliğini 160 MHz’den 320 MHz’ye çıkararak veri iletim hızlarını iki katına çıkarıyor. Yani aynı bant üzerinde daha fazla veri iletebilmemize olanak tanıyor. 4K-QAM (Quadrature Amplitude Modulation): Wi-Fi 7, 1024-QAM’den 4096-QAM’ye geçiş yaparak her kanal üzerinden daha fazla veri taşınmasını sağlıyor.

Wi-Fi 7, 1024-QAM’den 4096-QAM’ye geçiş yaparak her kanal üzerinden daha fazla veri taşınmasını sağlıyor. Multi-Link Operation (MLO): Cihazların aynı anda 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantlarını birleştirerek daha hızlı ve daha güvenilir bağlantılar kurmasını sağlıyor. Özellikle bu, düşük gecikme ve yüksek hız isteyen uygulamalar için oldukça avantajlı.

Cihazların aynı anda 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantlarını birleştirerek daha hızlı ve daha güvenilir bağlantılar kurmasını sağlıyor. Özellikle bu, düşük gecikme ve yüksek hız isteyen uygulamalar için oldukça avantajlı. Daha fazla MU-MIMO akışı: Wi-Fi 6’nın sunduğu 8 akış 16 akışa çıkarak daha fazla cihazın aynı anda veri alıp göndermesi sağlanıyor.

Aşağıdaki tabloda da temel olarak aralarındaki farkları görebilirsiniz.

Özellik Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 Frekans bantları 2.4 GHz, 5 GHz 2.4 GHz, 5 GHz, 6 Ghz 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz Hız 9.6 Gbps 9.6 Gbps 46 Gbps Kanal genişliği 160 MHz 160 MHz (6 GHz için) 320 MHz MIMO akışları 8 8 16 QAM desteği 1024-QAM 1024-QAM 4096-QAM OFDMA Var Var Var Multi-Link Operation Yok Yok Var

Kapasite ve hız konusunda devrim yaratan Wi-Fi 7, destekli cihazlar gerektiriyor. Şu anda da piyasada Wi-Fi 7 cihazı olmadığı için fiyatlar normalden daha yüksek olabilir.

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