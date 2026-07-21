[20-27 Temmuz 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
İçerikten Görseller
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Tainted Grail: The Fall of Avalon
|20.99$
|10.49$ (-%50)
|Assassin's Creed Unity
|23.99$
|5.99$ (-%75)
|Captain of Industry
|17.99$
|12.59$ (-%30)
|Incursion Red River
|11.00$
|8.80$ (-%20)
|Anno 1800
|47.99$
|11.99$ (-%75)
|RUNNING TRAIN
|11.99$
|10.79$ (-%10)
|Sea of Stars: Sunset Edition
|17.99$
|8.99$ (-%50)
|Conan Exiles Enhanced
|18.99$
|14.24$ (-%25)
|SIGNALIS
|9.99$
|6.99$ (-%30)
|Bus Bound
|20.99$
|16.79$ (-%20)
|City Transport Simulator 2026
|18.99$
|16.14$ (-%15)
|Derail Valley
|18.49$
|13.86$ (-%25)
|Death's Door
|10.49$
|2.09$ (-%80)
|Last Train Home
|18.99$
|6.26$ (-%67)
|Aloft
|12.49$
|9.36$ (-%25)
|HITMAN World of Assassination
|14.99$
|2.99$ (-%80)
|Hunt: Showdown 1896 - Starter Edition
|19.99$
|7.99$ (-%60)
|Brick Rigs
|10.49$
|7.34$ (-%30)
|Zompiercer
|4.49$
|2.24$ (-%50)
|Whisper of the House
|7.99$
|6.39$ (-%20)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.