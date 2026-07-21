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[20-27 Temmuz 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

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Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

[20-27 Temmuz 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

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Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

İçerikten Görseller

[20-27 Temmuz 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!
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Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

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Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Tainted Grail: The Fall of Avalon 20.99$ 10.49$ (-%50)
Assassin's Creed Unity 23.99$ 5.99$ (-%75)
Captain of Industry 17.99$ 12.59$ (-%30)
Incursion Red River 11.00$ 8.80$ (-%20)
Anno 1800 47.99$ 11.99$ (-%75)
RUNNING TRAIN 11.99$ 10.79$ (-%10)
Sea of Stars: Sunset Edition 17.99$ 8.99$ (-%50)
Conan Exiles Enhanced 18.99$ 14.24$ (-%25)
SIGNALIS 9.99$ 6.99$ (-%30)
Bus Bound 20.99$ 16.79$ (-%20)
City Transport Simulator 2026 18.99$ 16.14$ (-%15)
Derail Valley 18.49$ 13.86$ (-%25)
Death's Door 10.49$ 2.09$ (-%80)
Last Train Home 18.99$ 6.26$ (-%67)
Aloft 12.49$ 9.36$ (-%25)
HITMAN World of Assassination 14.99$ 2.99$ (-%80)
Hunt: Showdown 1896 - Starter Edition 19.99$ 7.99$ (-%60)
Brick Rigs 10.49$ 7.34$ (-%30)
Zompiercer 4.49$ 2.24$ (-%50)
Whisper of the House 7.99$ 6.39$ (-%20)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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