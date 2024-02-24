Yeni bir elektronik cihaz aldığımızda ona bebek gibi bakarız. Masaya dikkatlice koyarız, hemen koruyucu kap alırız, toz değsin istemeyiz… Burada desteğimize koşan, kılıflardır. Ancak bir MacBook’unuz varsa kap kullanarak iyi bir şey yapıyorum diye düşünürken daha büyük zarara yol açabilirsiniz.

Telefonlarımızda kullandığımız gibi olan plastikten yapılmış kaplar, son dönemde yaygın olarak kullanılıyor. “Eh, bu devirde bir MacBook kolay alınmıyor.” diyerek koruyabildiğimiz en iyi şekilde korumaya çalışıyoruz.

Fakat dış etkenlerden korumaya çalışırken içten içe bilgisayarınızın sonunu getiriyor olabilirsiniz. Neden olduğuna bir bakalım.

Laptop'lar ve telefonlar aynı özellikleri taşımıyor.

Bir düşünelim; laptop’ların kapakları telefonlardan farklı olarak açılıp kapanma özelliğine sahip ve bu hareketi sağlayan menteşe var. Menteşe, sert plastikten yapılmış bir kabın ağırlığı dikkate alınmadan, yalnızca bilgisayarın kapağının ağırlığını destekleyecek şekilde tasarlandığı için açılıp kapanma sırasında kap, menteşeye gerilim uygulayabilir.

Menteşeye uygulanan aşağı yönlü kuvvet az gibi görünse de aslında mekanizma, birkaç yıl kullanımda çoktan zayıflamış olur. Tek sebep bu da değil, “bağlanma mekanizması” hususu var bir de.

Laptop’ın tam bir şekilde kapanmasını engelleyebiliyor.

MacBook’lara takılan neredeyse tüm kaplarda, onu yerinde tutan çıkıntılar var fakat bu çıkıntılar, kapağın doğru düzgün bir şekilde kapanmasını engelleyebiliyor. Kaldı ki kullanıcıların paylaştığı fotoğraflara baktığımızda engellediğini açık bir şekilde görebiliyoruz.

“Bu çok da önemli bir problem değil ya.” diyor olabilirsiniz fakat öyle. Bu durum eğer uzun süre yaşanırsa ekranda neon renklerde çizgiler görünmesi gibi türlü türlü sorunlar ortaya çıkabilir.

Son bir nedeni daha var.

Bilgisayarların hava alması gereken yerleri var. Bazı kalitesiz kaplar bu delikleri tıkayarak laptop’ın performansını düşürüp aşırı ısınma gibi sorunlara yol açabiliyor. Ek olarak deliklerin içinde toz ve kir birikmesini de kolaylaştırabiliyor.

Tüm bu problemler her koşulda geçerli olacak diye bir şey yok.

Bazı Apple kullanıcıları, yıllardır kap kullandığını ve herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söylüyor. Problem yaşayanlar, rastgele bir siteden kalitesiz bir kap kullanıyor olabilir. Muhtemelen Apple’ın orijinal kapları böyle sorunlara yol açmıyordur.

Yine de risk almak istemiyorsanız sert plastikten yapılmış kaplar kullanmak yerine laptop kılıflarını tercih edebilirsiniz. Böylece bilgisayarınıza doğrudan bir baskı olmamasının yanı sıra kılıf, dış etkenlerden korur.

Biz içeriğimizde yalnızca MacBook üzerinden gitsek de ısınma gibi problemler diğer laptop markalarında da ortaya çıkabilir. Bilgisayarınıza kap almadan önce kullanıcı yorumlarını kontrol etmekte her zaman fayda var.

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