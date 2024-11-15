Dünyanın en yavaş arabası denince aklınıza devasa bir minibüs veya ağır tonajlı bir kamyonet geliyor olabilir ama işler hiç de düşündüğünüz gibi değil!

Yavaşlık yarışında zirveye yerleşen bir isim var ki küçüklüğüyle devlere meydan okuyor: Peel P50.

Guinness Dünya Rekorları’na bile girmiş Peel P50’nin birbirinden ilginç özellikleri var.

Ortalama bir insan kilosunda.

İngiltere’nin Isle of Man adasında 1960’larda üretilen Peel P50, küçük bir araba olmanın da ötesine geçmiş, Guinness Rekorlar Kitabı’na göre dünyanın en küçük seri üretim otomobili olarak kayda geçmiş. Fakat onun en büyük özelliği bu değil.

Peel P50, hızıyla değil, tam tersine hızı olmayan yapısıyla ünlenmiş durumda. Sadece 61 cm genişliği, 1,37 metre uzunluğu ve 59 kilogram ağırlığıyla bu küçük araba aslında bir şehir içi ulaşım aracı olarak tasarlanmış.

İlk üretilmeye başladığında, özellikle kalabalık metropollerde park sorununa çözüm getirebileceği düşünülüyordu. Zira bu küçüklüğü sayesinde aracı kaldırıp bir ofise bile götürebilmeniz mümkün.

Şimdi hızına gelelim.

Peel P50, yalnızca 3,35 beygir gücündeki motoruyla maksimum 60 km/s hız yapabilecek olsa da küçük devin normal seyir hızı 20-30 km/s civarında yani yürüyen insanlar tarafından bile geçilebilecek bir seviyede!

Tabii ki ulaşım aracı gibi değil aslında maceracı ve eğlenceli ruhlar için dizayn edilmiş. Güvenlik kaygısından da oldukça uzak bir yapısı var.

Geri vitesi bile yok.

Dikkat çekici özelliklerinden bir diğeri ise aracın geri vitesi olmaması. İleri gitmekten başka şansınız yok. Park etmek ya da dar alanlarda manevra yapmak istiyorsanız da aracı döndürmek için kendi ellerinizi kullanarak arkasında bulunan tutacağı kullanmanız gerekiyor.

Televizyon dünyasında bile dikkat çekti.

Top Gear programında Sunucu Jeremy Clarkson bu küçücük aracı kullanarak BBC ofisinin içinde gezintiye çıktı. Oldukça eğlenceli bu ufak gezi sayesinde Peel P50, modern çağda ikinci bir popülerlik dalgası yakalamış oldu.

Şirket 50 tane üretmişti ve günümüze ise sadece bunun 27 tanesi kaldığı biliniyor. 2013’te bir müzayedede 1964 modeli 120 bin doların üstünde kendine alıcı buldu.

Yavaşlığı ve minikliği ile benzersiz bir mobilite deneyimi sunan Peel P50, klasik araba olarak otomobil dünyasında ayrıca bir yere sahip.

Siz olsanız bu arabayı kullanır mıydınız?

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