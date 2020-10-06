2.000 Yıllık İskelette Sağlam Beyin Hücreleri Keşfedildi

İtalyan araştırmacılar, antik kent Herkulaneum'daki çalışmaları sırasında bir iskelette 2 bin yıllık sağlam beyin hücreleri keşfetti. Aynı iskeletin omuriliğindeki sinir hücrelerinin bazıları da sağlam bir şekilde duruyordu.

Pompeii ve Stabiae şehirleriyle aynı günde Vezüv yanardağının patlamasıyla yok olan bir diğer Roma kenti de Herkulaneum kentiydi. Destanlarda kurucusunun Herkül olduğu söylenen kent, Pompeii gibi asil Romalıların tüm imkânlara sahip bir şekilde yaşadığı bir yerleşim yeriydi.

Bugün antik kentte yapılan bir keşifse bilim dünyasını şaşırtmayı başardı. İtalyan bilim insanları, Herkulaneum kentinde yaptıkları çalışmalar sırasında ahşap bir binada yatakta yüzüstü yatarken bulunan 25 yaşındaki genç adamın kafatasında hâlâ sağlam olan beyin hücreleri keşfetti.

İki bin yıla rağmen sağlam kalmayı başardılar:

Araştırma ekibinin başındaki isim olan Napoli II. Federico Üniversitesi'nden adli antropolog Pier Paolo Petrone, yüzüstü yatan iskeletin yakınında çalışma yaparken iskeletin 'kafatasının içinde parıldayan cam gibi bir şey' gördüğünü belirtti. Yapılan çalışmalar sonucunda bu parlaklığın ne olduğu anlaşıldı.

Petrone ve meslektaşları, kafatasının içinde gördükleri bu parlak malzemenin ölen kişinin yoğun ısı nedeniyle git gide cama dönüşerek bozulmadan korunan beyindeki sağlam beyin hücreleri olduğunu keşfettiklerini açıkladı. Yani kafatasının içindeki beyin hücresi, yanardağın patlamasının ardından geçen iki bin yıla rağmen sağlam bir şekilde duruyordu.

Petrone, kişinin beyin hücrelerinde yaşanan bu durumun nedenini de açıkladı. Petrone'nin açıklamalarına göre beyin, sıcak volkanik küle maruz kaldıktan sonra sıvılaşmış ve ardından volkanik kül yatağının hızla soğumasıyla hemen camsı bir malzemeye dönüşmüş olmalıydı.

İskelette yapılan keşifler yalnızca bununla da sınırlı değildi. Araştırmacılar, aynı iskelette beyin gibi cam hale gelmiş olan omurilikte de sağlam şekilde duran sinir hücreleri keşfetti. Tüm bu keşifler, bu tarz bir örnek ne antik kentte ne de başka bir yerde bulunamayacağından bilim dünyası için büyük bir önem taşıyor.