iOS 13 ile iPad'lere Birden Fazla Yeni Özellik Geliyor

Bloomberg'in haberine göre Apple, başta karanlık mod olmak üzere iOS 13 için pek çok işlevsel yeni özellik üzerinde çalışıyor.

Apple, geçtiğimiz yıl yayınlanan iOS 12 ile iPhone ve iPad kullanıcılarının performans ve stabilite şikayetlerini ortadan kaldırmış, özellikle ‘eski’ iPhone modellerini kullanan kişilerin yüzünü güldürmüştü. Şirketin iOS 12’de performansı iyileştirmeye odaklanmış olması, iOS 13’te performans yerine yeni özelliklerle ilgili beklentiler oluşmasına neden oldu.

Bloomberg tarafından aktarılan bilgiye göre Apple, iOS 13 ile iPhone ve iPad kullanıcı deneyimini tamamıyla değiştirecek olan Gece Modu özelliğini kullanıma sunacak. Bu özellik sayesinde beyaz, parlak bir ekran istemeyen kullanıcılar koyu renklerin hakim olduğu bir arayüz ile çok daha rahat bir kullanım sağlayacak.

Apple CarPlay arayüzünü güncellemeyi planlayan Apple, iPad’lere özel birkaç yenilik üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Apple, yeni bir giriş ekranının yanı sıra tek bir uygulamada birden fazla sayfa açmanıza izin verecek bir çoklu görev özelliği üzerinde çalışıyor. Şirket ayrıca dosya yönetimi üzerinde de geliştirmeler planlıyor.