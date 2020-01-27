Alman otomobil devi BMW'nin yeni M340d xDrive modeline ait detaylar, Hollandalı otomobil dergisi Auto Week tarafından paylaşıldı. Yakın zamanda tanıtılması beklenen araç, iddialara göre 100 kilometreye 4,6 saniyede ulaşabilecek.

BMW’nin uzun süredir konuşulan yeni 3 serisinin M Performance dizel versiyonunun geleceği belli oldu. Hollandalı Auto Week dergisi tarafından yayınlanan görüntüler, M340i modelleriyle neredeyse aynı tasarıma sahip bir 'wagon' ile birkaç 'sedan' aracı gün yüzüne çıkardı. Söylentilere göre sedan, yalnızca orijinal station wagon olarak değil, bir M340 görünümünde gelecek.

3 serisinin benzinli M Performance varyantı, ülkeye bağlı olarak arkadan veya dört teker çekişe sahip olsa da aracın dizel versiyonu yalnızca xDrive ile gelecek gibi görünüyor. Sedan araca kısaca değinecek olursak araç, 0'dan 100'e yalnızca 4,6 saniyede ulaşabilecek. Bu noktada wagon modelindeyse bu süre biraz daha artabilir.

Yeni BMW M340d, saatte 100 km hıza 4,6 saniyede ulaşabilecek:

Bir dizel araçtan bahsettiğimiz için aracın yakıt tüketimi de oldukça önemli. Auto Week’e göre sedan araç, 100 kilometrede ortalama 5,3 ile 5,7 litre yakıt tüketirken diğer araç ise her 100 km’de sedana göre 0,1 litre fazladan yakıt tüketecek. Her iki BMW aracın da maksimum 250 km/s hıza ulaşacak şekilde programlanmış elektronik hız sınırlayıcısıyla geleceği de söylentiler arasında.

Yeni M340d'nin motoruna kısaca değinecek olursak da motor, 340 beygir gücünde olacak. Öte yandan aracın dikkat çeken bir diğer özelliğiyse tork değerleri zira yeni BMW M340d’nin 700 Nm tork üretebileceği söyleniyor. Bu noktada aracın motorunun 3,0 litre olacağı da belirtiliyor ancak bu bilginin kesinliği yok.

Yeni BMW 340d’nin rakiplerine gelecek olursak araç, genel olarak Audi S4 ile kıyaslanıyor. Öte yandan BMW’nin Avrupa’daki rakipleriyle yarışabilmesi için otomobili yakın bir zaman içerisinde tanıtması gerekiyor. Aracın tanıtımına dair henüz bir tarih bulunmazken satışların lansmandan hemen sonra başlaması bekleniyor.