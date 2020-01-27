Ferrari 812 Superfast GTO Modeli Test Sürüşünde Görüntülendi

Geçtiğimiz sene Ferrari forumlarında ortaya çıkan ve Ferrari’nin 812 Superfast tabanlı üç farklı model üreteceğini belirten söylentiler, yeniden gündeme gelmeye başladı. Eylül 2019’da yeni Superfast modeli 812 Superfast GTS’nin tanıtılmasının ardından şimdi de 812 Superfast GTO yollarda görüldü.

İtalya’nın en ünlü markalarından biri olan Ferrari, efsane modelleriyle gönüllerde taht kurmuş olsa da daha ilgi çekici yeni modellerini yollarda sergilemekten çekinmiyor. Ünlü spor otomobil üreticisinin sevilen otomobili 812 Superfast, bundan yaklaşık 3 sene önce piyasaya sürülmüştü ve Ferrari’nin bu modeli kullanarak üç farklı tasarımda yeni modeller üreteceği söyleniyordu.

812 Superfast tabanlı modellerden ilki, geçtiğimiz senenin eylül ayında ortaya çıkmıştı. Ferrari, 812 Superfast’in cabrio şeklinde yeniden tasarlanmış olan 812 GTS modelini resmi olarak tanıtmıştı. Bu otomobil, V12 motora sahip üstü açık bir otomobildi. 789 beygir güç üreten V12 motora sahip 812 Superfast GTS, tarihteki en güçlü Ferrari olma unvanını da ele geçirmişti. Şimdi ise yeni bir 812 Superfast modeli Modena yollarında görüldü.

Modena sokaklarında görülen yeni otomobilin 812 Superfast GTO olduğu düşünülüyor:

Modena yollarında gövde gösterisi yapan yeni modelin 812 Superfast tabanlı olduğu çok açık zira otomobilin gövdesi daha önceki Superfast modelleriyle fazlasıyla benzerlik gösteriyor. Superfast tabanlı üstü açık araba söylentisini 812 Superfast GTS ile doğrulayan şirket, serinin daha performanslı ve agresif görünen bir modeli üzerinde çalışacağı söylentisini de yollarda görülen bu modelle doğrulamış oldu.

Yollarda görülen yeni modelin daha agresif görünen bir modeli olacak olan 812 Superfast GTO modeli olduğu düşünülüyor. Otomobildeki değişiklikler, önceki modellere göre biraz hafif kalsa da göze çarpacak cinsten. Öncelikle 812 Superfast’in yeni prototipinin ön ızgaraları açılmış ve hava boşlukları daha görünür şekilde tasarlanmış, bunun yanı sıra ön tampon biraz daha genişletilmiş.

Otomobilin yan kısmına gelindiğinde ise eşiklerin şimdilik bantlanmış olduğunu görüyor. Arka tekerleklerin arkasında bulunan hava delikleri ise kapatılmış ve yalnızca işlevsiz bir tasarım öğesi olarak kalmış. Elbette bu durum, araç resmi olarak tanıtıldığında değişecektir. Otomobilin performansına gelindiğindeyse bu modelin diğerlerine oranla çok daha yüksek performans göstereceği düşünülüyor.

Bu model, Ferrari’nin ürettiği F140 V12 motorunu kullanan son araç olabilir. Daha önceki 812 Superfast GTS modelinde kullanılan ve 789 beygir güç üreten V12 motorun yollarda görülen yeni modelde tamı tamına 850 beygir güç üretebilmesi için ayarlanacağı düşünülüyor.