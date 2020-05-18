2020 Toyota Sienna Neredeyse Tamamen Yenilenerek Geldi

Toyota’nın 20 yıldan uzun süredir yollarda olan modeli Toyota Sienna, 2020 yılında hibrit motor ve yenilenen dış görünüşüyle geri dönüyor. Araç donanım anlamında epey fazla sayıda yenilik barındırıyor.

Toyota Sienna’nın ilk versiyonu, 1997 yılında yollara çıkmıştı. Aradan geçen 23 yılda pek çok değişiklik geçiren araç, 2020'de bir kez daha yenilendi. Aracın dış görünüşü önemli ölçüde değişti.

Yeni Sienna, daha çarpıcı bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra bol miktarda da teknolojik donanıma ve hibrit motora kavuştu. Aracın jantları artık 20 inç olabilecek, isteyen aracı dört çeker olarak satın alabilecek.

Toyota Sienna’dan farklı alternatifler:

2020 Toyota Sienna, özellikle bir minivan olduğunu göz önüne aldığımızda oldukça dikkat çekici bir tasarıma sahip. TNGA modüler platformundan gelen otomobil, K platformunda üretildi. Aynı altyapının Camry, Highlander ve RAV4 gibi araçlarda da kullanıldığını hatırlatalım.

ABD pazarına hitap eden aracın bu pazarda tam beş farklı versiyonu yer alacak. Bu versiyonlar LE, XLE, XSE, Platinum ve Limited olarak ayrılacak ve her biri farklı donanım paketlerine sahip olacak. Ailenin en sportif üyesiyse 20 inçlik jantlara sahip, siyah detaylı XSE.

Aracın üretildiği platform RAV4 ve Camry ile aynı olduğu için aracın motoru Türkiye’ye yabancı değil. 2,5 litrelik ve 4 silindirli hibrit motoru daha önce görmüştük. Standart versiyonda ön aksta iki elektrik motoru bulunurken aracın dört çeker seçeneğinde arkaya da bir batarya eklendiği göze çarpıyor. Sienna’nın diğer 'düz' modellerde olduğu gibi şarj edilmesi gerekmiyor. Bu iki motor, ülkemizde sırasıyla 218 ve 222 beygir gücü sunarken Sienna’daysa 246 beygirlik karma güç ve 53 kilometre saf elektrik menzili bulunuyor. Aracın çekme kapasitesiyse 1,5 tonun biraz üstünde.

Dört farklı sürüş modu:

Sienna’da toplamda dört farklı sürüş modu bulunduğu göze çarpıyor. Bu dört mod sırasıyla EV, Normal, Eco ve Sport olarak belirlenmiş. Sport modu performansa odaklanırken Eco ise aracın menzilini artırmayı hedefliyor.

Kabinde Android Auto, Apple CarPlay, Amazon Alexa ile uyumlu olan 9 inçlik multimedya ekranı, 7 inçlik dijital gösterge paneli, 7 USB bağlantı noktası gibi farklı teknolojiler dikkat çekiyor. LE modelinde 6, XLE’deyse 8 hoparlör bulunuyor. Platinum ve Limited versiyonda bu sayı 12’ye çıkıyor ve navigasyonun da dâhil olduğu Toyota Premium Audio özelliği bu paketlerde alıcılara sunuluyor. Platinum’da 10 inç baş üstü ekran ve 360 derece kamera da yer alıyor.

Araçların tamamında Toyota Safety Sense 2.0 bulunuyor. Bu paket içinde otomatik acil durum freni, adaptif hız sabitleyici, şeritten çıkma ikazı, trafik levha okuma sistemi ve otomatik uzun farlar gibi otomobilin seviyesini yükselten özellikler yer alıyor. 2020 model Toyota Sienna, ABD pazarına 2021 yılında giriş yapacak. Güncel modelden yola çıkarsak bu otomobilin fiyatının 35 bin dolar bandından başlaması kimseyi şaşırtmayacaktır.