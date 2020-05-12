Toyota Prius, Modifiye Edilerek Bir Ferrari’ye Dönüştürüldü

Toyota’nın hibrit sedan modeli Prius, Albermo tarafından modifiye edilerek Ferrari’nin Portofino modelinden esintilere sahip oldu. Araç, bir Ferrari’ye ne kadar dönüşebiliyorsa o kadar dönüşmüş olsa da performans konusunda aynı şey söylenemez.

Bir Japon otomobil deviyle İtalyan otomobil devinin birleşimini daha önce hiç görmüş müydünüz? Eğer görmediyseniz sizleri bu modifiye edilmiş Toyota Prius’la tanıştıralım. Daha önce yine Toyota’nın bir SUV’u olan RAV4’ü bir diğer İtalyan devi olan Lamborghini’nin Urus’una dönüştüren Albermo, bu kez Toyota Prius’u bir Ferrari’ye çevirdi.

Albermo isimli modifiyeci, Toyota’nın sedan otomobil modeli Prius’u alarak araca Ferrari parçaları taktı. Ön kısımdan bakılınca Ferrari’nin Portofino modeline benzeyen araca, ‘Albermo SP42’ ismi verildi. Peki Albermo, Toyota Prius’u nasıl bir Ferrari’ye dönüştürdü.

Japon ve İtalyan birleşimini mümkün kılan modifiye:

Albermo, Toyota Prius’ta bulunan farların yerine farklı bir far takmadı. Ancak aracın alt tamponu tamamen Ferrari Portofino’ya benzeyecek şekilde yeniden tasarlandı. Özel olarak üretilen bu tampon büyük hava girişlerine, siyah ızgaraya ve kendisini daha agresif gösteren ön spoylerlere sahip durumda

Aracın arka kısmındaki tamponda da Ferrari Portofino esintileri bulunmaya devam ediyor. Albermo, Prius’un arka kısmına Portofino’dan esinlenilen yeni bir tampon ve difüzör yerleştirmiş. Bununla birlikte araca İtalya bayrağı şeklindeki yarış çizgileri ve ikonik Ferrari logosu da ayriyeten koyulmuş.

Toyota Prius’un bir Ferrari Portofino’ya dönüştüğü bu garip araç, isteyen kişiler tarafından satın alınabiliyor. Albermo, her yeri değiştirilen ve bir Portofino’ya dönüştürülen bu modifiyeli aracı yaklaşık 32.000 dolardan satıyor. Bu arada Ferrari’nin Portofino modelinin 215.000 dolar seviyesinden başladığını hatırlatalım.

Tabii arada böyle bir fiyat farkı olmasının temel bir sebebi var. Yukarıda gördüğümüz Toyota Prius hemen hemen bir Portofino almış olsa da performansını maalesef alamamış. Araç, hâlâ 121 beygirlik elektrikli motora sahip. Ferrari’nin Portofino modeli ise bir canavar gibi gözüken 592 beygirlik V8 motorla caddelerde dolaşıyor.

