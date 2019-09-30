2020 Yılının En Büyük 7 Teknoloji Trendi

2019 yılının artık son aylarına doğru gidiyoruz. 2019 yılı önemli teknolojik gelişmelerin olduğu bir yıl oldu. 2020 yılında da büyük gelişmeler hepimizi bekliyor gibi görünüyor. 2020’de hangi teknolojileri trendlerinin diğerlerinin önüne geçeceği şimdiden kendini gösterdi.

Artık hızlıca 2019 yılını arkamızda bırakmak üzere yol alıyoruz. 4.Sanayi Devrimi ile beraber de artık teknoloji her zaman olduğundan daha hızlı gelişmeye başladı. 2019 yılında bazı teknoloji trendleri diğerlerinin önünde gelişmelerin öncüsü ve sağlayıcısı oldular.

2020’de de 7 teknoloji trendi, diğerlerinin önünde olacak ve bu alanda çalışma yürütenleri daha fazla göreceğiz. İşte 2020 yılında sıklıkla duyacağımız en büyük 7 teknoloji trendi.

Yapay zeka teknolojileri

Yapay zeka (AI) teknolojisi, günümüzün en dönüştürücü teknolojik gelişmelerinin başında geliyor. Artık birçok şirket ve araştırmacı yapay zeka üzerinde daha fazla çalışmaya başladı. Şirketler, ticari faaliyetlerini geliştirmek ya da üretmek için AI teknolojilerinden faydalanır hale geldiler.

Şu anda Amazon, Google ve Microsoft gibi firmalar AI teknolojisini ürünlerinde kullanıyorlar. 2020 yılında şirketler, AI teknolojileri üzerinde daha fazla çalışma yürütecek. 2020 yılında yapay zeka teknolojilerinin hayatımıza daha hızlı bir şekilde girmesi bekleniyor. Yapay zeka teknolojisi, 2020 yılında daha özel görevler ve daha özelleşmiş davranışlar içeren hizmetlerle karşımızda olabilir.

5G veri ağları

5G teknolojisi 2019 yılında kullanılmaya başlandı. 5. nesil mobil veri ağı, süper hızlı indirme ve yükleme hizmetinin yanında daha kararlı bir internet hizmeti sunuyor. 5G şu anda çok pahallı ve sadece büyük şehirlerde kullanılabiliyor (Türkiye’de hala kullanılamıyor). 2020 yılı 5G’nin yaygınlaştığı yıl olacak.

5G sadece yüksek hızlı indirilen filmler ve müzikler için kullanılmayacak. Büyük ölçüde artan hız ile, mobil ağlar, evlerde ve işyerlerinde kullanılan bağlantılardan çok daha hızlı ve kararlı hale gelebilir. 5G’nin yaygınlaşması aynı zamanda otonom teknolojilerin çok daha hızlı veri alıp, göndermesini sağlayarak bu alandaki gelişmeleri de teşvik edebilir.

Otonom Sürüş

2020 yılında da otonom araçlarla seyahat etmeyi ya da bu araçları trafikte görmeyi beklemiyoruz. Ancak bu alandaki çalışmalar gelecek yıl, 2019'a göre önemli ölçüde artacak.

2020’de daha gelişmiş otomatik frenleme, şerit değiştirme gibi otonom sürüş detaylarını görebiliriz. Bunun yanında güvenlik ve eğlence işlevlerinde de doğrudan sürücüye bağlı olmayan araç içi sistemler karşımıza çıkabilir.

Otonom sürüş tabi ki kişisel araçlarla sınırlı olmayacak. Kamyon taşımacılığı ve nakliye sistemleri de daha özerk hale getirilecek. Ancak otonom filoların yollara çıkması için bir takım yasaların da yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Kişiselleştirilmiş ve premitif tıp

Tıp alanındaki gelişmeler şu anda benzeri görülmemiş şekilde artmaya başladı. Akıllı kol gibi cihazlar, kullanıcılardan veriler toplayarak henüz gerçekleşmemiş hastalıkları önceden tespit edebilecek ve sahibini uyarabilecek. Tedavi konusunda ise kişiselleştirilmiş daha fazla uygulamayı gelecek yıl içerisinde göreceğiz.

Bilgisayar görüşü

Bilgisayar görüşü, kamera veya sensörler aracılığıyla toplanan görsel görüntülerden ögeleri, yerleri, nesneleri veya insanları tanımlayabilen teknolojilere verilen isim. Akıllı telefonların yüz tanıma sistemleri ve Google’ın Görsel Arama’sı bu şekilde çalışan teknolojilerdir.

2020 yılı içinde bilgisayar görüşü teknolojisi, daha fazla araç ve cihaz üzerinde kullanılmaya başlanacak. Örneğin, otonom otomobillerin, tehlikeleri fark etmesi ve etrafından dolaşması için bu teknolojiler kullanılacak.

Genişletilmiş gerçeklik (XR)

Genişletilmiş gerçeklik(XR), genel olarak sanal, artırılmış ve karma gerçeklik çalışmalarının tamamını kapsayan terimdir. Sanal gerçeklik, kendi setleri aracılığıyla bilgisayar tarafından yaratılmış bir dünyaya girmenizi sağlar. Artırılmış gerçeklik ise mobil cihazlarınızın ekranı ile dijital nesneleri görmenizi sağlar. Karma gerçeklikte sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojisi beraber kullanılır.

Genişletilmiş gerçeklik(XR) teknolojisi alanında 2019 yılında önemli gelişmeler oldu. XR araçları şu an daha çok eğlence dünyası ile sınırlı kaldı. Geliştiriciler, XR teknolojileri üzerinde daha fazla çalışma yürüttüğünde eğlence dünyası dışında da bu teknolojilerin daha fazla karşımızda olması bekleniyor.

Blockchain teknolojisi

Blockchain’i kısaca şifrelenmiş işlem takibi yapan bir veri tabanı olarak tanımlayabiliriz. Blockchain teknolojisi bu sene yaygın bir şekilde kullanıldı. FedEx, IBM, Walmart ve Mastercard gibi yatırımcılar bu teknoloji üzerinde yatırımlarına devam ederlerse 2020 yılında blockchain daha da yaygınlaşabilir.