2021 Fiat Egea gerek performansı gerek yakıt tüketimi gerekse satış fiyatıyla ülkemizin en çok tercih edilen otomobil modellerinin başında geliyor. Biz de bu içeriğimizde herkesin dilinde olan yeni Egea'lara detaylı bir bakış atacağız.

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, ilk kez 2015 yılında duyurduğu ve kısa sürede en popüler otomobil modellerinden biri haline gelen Fiat Egea'nın yenilenen modellerini geçtiğimiz aylarda duyurdu. Şimdiye dek sedan, hatchback ve station wagon seçenekleriyle satışa sunulan Fiat Egea ailesine böylece yeni crossover modeli eklenmiş oldu.

Yenilenen Fiat Egea'lar tasarım ve teknik açıdan birçok yükseltmeyle geliyor. Cross, sedan, hatchback ve station wagon olmak üzere 4 farklı kasa tipiyle gelen 2021 model Fiat Egea ailesi; Easy/Street, Urban ve Lounge olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğine sahip. İşte yenilenen 2021 Fiat Egea ailesinin tasarımı, teknik özellikleri ve güncel fiyat listesi.

Tasarım:

Dış tasarım:

Tasarım açısından büyük değişiklikler almayan yeni Fiat Egea serisi, en büyük değişiklikleri ızgaralar, daha sportif full LED ön farlar ve yenilenen FIAT logosunda görmüş durumda. Izgaraların krom detaylarıyla donatıldığı araçlar, 16 ve 17 inç alaşımlı elmas kesim jantlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca ilk kez Fiat 500 serisinde kullanılan yeni FIAT logosunun da araçlara daha şık ve premium bir hava kattığı söylenebilir.

Boyut noktasında önceki nesillere göre hemen hemen aynı kalan araçların her biri 1.542 mm genişliğinde. Uzunluk noktasında 4.571 mm ile station wagon en uzun model konumunda yer alırken onu 4.532 mm ile sedan modeli ve 4.368 mm ile hatchback modeli takip ediyor. Yerden yükseklikleri hemen hemen aynı olan araçlardan sedan modeli 1.497 mm, hatchback modeli 1.495 mm ve station wagon modeli de 1.514 mm yüksekliğiyle sürücüye nispeten yüksek bir oturma pozisyonu sağlıyor.

Epey geniş bir renk yelpazesine sahip olan yeni 2021 Fiat Egea ailesi, toplam 7 farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Bunlar arasında Okyanus Mavisi, Rock Siyahı, Akdeniz Mavisi, Kurşun Gri, İnci Beji, Tutku Kırmızısı ve Bulut Beyazı yer alıyor. Cross modelindeyse bunlara ek olarak Turuncu, Dinamik Mavi, Spor Giri, Toscana Yeşili ve Bronz Kahverengi renkleri ekleniyor. Ancak bu modelde İnci Beji ve Akdeniz Mavisi seçeneklerine yer verilmemiş.

İç tasarım:

Yeni Egea ve Cross modellerindeki yenilikler, iç tarafta yapılan eklenti ve değişikliklerle devam ediyor. Krom detaylı yeni direksiyonuyla ön plana çıkan 2021 model Egea'lar, 10 inçlik parlak siyah çerçeveli tabletiyle geniş ekranda bilgi-eğlence deneyimi sunarken 7 inçlik dijital gösterge paneliyle de sürücünün fonksiyonları dilediği gibi kişiselleştirmesine imkân sağlıyor.

Teknoloji / Güvenlik:

Ön park sensörü:

Günümüz araçlarında arka tarafta rastladığımız park sensörleri, yeni Egea ile birlikte ön tarafa da taşınmış. Klasik park sensörleriyle aynı mantıkta çalışan sistem, siz park ederken ön kısımda yolunuza çıkan nesneleri algılayıp uyarı veriyor.

Adaptif hız sabitleme:

Adaptif hız sabitleme sistemi, günümüzün yeni nesil araçlarının hemen hemen hepsinde karşımıza çıkan özelliklerden biri. Bu özellik sayesinde Fiat Egea aracınız, öndeki araçla önceden tanımlanan güvenli mesafeyi korumak için ön radarını kullanır.

Şerit takip asistanı:

Yeni Fiat Egea'daki şerit takip asistanı ile saatte 60 km üzerinde seyrederken aracın istem dışı şekilde şerit dışına çıkması durumunda sistem, aracı şerit içine sokmak amacıyla direksiyon direnci ile gösterge panelinde görsel bir işaret oluşturuyor. Böylece sürücü, olası bir kaza senaryosunu yaşanmadan önleyebiliyor.

Akıllı hız sabitleme ve trafik işareti tanıma sistemi:

Adaptif hız sabitlemeye ek olarak Yeni Egea, akıllı hız sabitleme ve trafik işareti tanıma sistemi ile geliyor. Bu sistem sayesinde aracınız, trafik işaretlerini algılayıp tanıyabiliyor ve bunları TFT gösterge paneline yansıtıyor. Ayrıca hız sınırlayıcı aktif durumdayken aracınızın hızını, trafik işareti tanıma sistemi tarafından algılanan izin verilen maksimum hıza ayarlamak da mümkün.

Yorgunluk uyarı asistanı:

Aracınızın yana doğru hareketlerini izleyerek yorgunluk başlangıcı belirtilerini algılayabilen bu sistem, gerekli durumlarda gösterge panelinde görsel ve sesli uyarılarla size mola vermenizi önerebilir.

Çarpışma uyarı ve otonom frenleme sistemi:

Saatte 200 km'ye kadar olan hızlarda öndeki araçla çarpışma riskini azaltan bu sistem ile araç, ilk etapta gösterge panelindeki sesli ve görsel uyarılarla sürücüyü uyarmaya başlıyor. Sürücünün yanıt vermemesi durumunda ise potansiyel çarpışma riskini ortadan kaldırmak veya azaltmak için otomatik frenleme devreye giriyor.

Akıllı uzun farlar:

Uzun farların karşıdan gelen sürücüler için ne kadar tehlikeli olduğunu bilirsiniz. Özellikle uzun yol esnasında uzun farlar açık bir şekilde seyretmek, karşıdan gelen sürücü için ölümcül kazalara yol açabilir.

2021 Fiat Egea, bu tür kazaları önlemek için yeni nesil pek çok araçta bulunan otomatik uzun far sistemini kullanıyor. Bu sistem sayesinde yolculuk esnasında aracınız karşıdan gelen başka bir arabayı algılarsa uzun farları kapatıp hemen kısa farlara geçiyor ve araç geçtikten sonra tekrar uzun farlara geçiş yapılıyor.

Konfor:

Sürücü koltuğu bel desteği:

Ayarlanabilir koltuklarla birlikte gelen yeni Egea, sürücü konforunu artırmak için bu koltukta bel desteğiyle birlikte geliyor. Bel oyuğunuza uyum sağlayan bu destek sayesinde sürüş esnasında doğru pozisyonu korumanız amaçlanıyor.

Ön koltuk ısıtma:

Kış günlerinde, özellikle sabah erken saatlerde buz gibi arabaya oturmak pek çok kişi için işkence gibi gelebilir. Yeni Fiat Egea, sürücülerin konforunu düşünerek ön yolcu ve sürücü koltuklarında koltuk ısıtma sistemine sahip.

Arka kol dayama:

Arka koltukta iki kişi yolculuk ederken konforu artırmak, üç kişi yolculuk ederken de alanı genişletmek için katlanabilir koltuk kolçağını kullanabilirsiniz.

Fiat Egea donanım paketleri:

Easy (Sedan)

Street (Cross, Hatchback, Station Wagon)

Urban

Lounge

Yeni Fiat Egea, temelde 3 farklı donanım seçeneğiyle birlikte geliyor. Bu noktada Easy sadece sedan kasada mevcut durumda ve en boş donanım olarak karşımıza çıkıyor. Cross, hatchback ve station wagonlarda ise Easy yerine Street donanım seçeneğini görüyoruz. Bu da yine en boş paket olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonrasında Urban paket orta donanım olarak ve Lounge paket üst donanım olarak bizleri karşılıyor.

Easy pakette yeni Fiat logosu ve parlak siyah ön ızgara, yeni ön tamponlar, krom detaylı yeni direksiyon, halojen ön-arka farlar, 15 inç kapaklı sac jantlar, manuel klima, ön kol dayama, 3,5 inç TFT gösterge paneli, VP1 Bluetooth radyo gibi özellikler bulunuyor. Street paket ise Easy'ye ek olarak 16 inç stil jantlar, LED Gündüz farı, karartılmış arka camlar ve arka park sensörü ile geliyor.

Urban pakete geçtiğimizde modele göre değişen 16 veya 17 inçlik alaşımlı jantlar, full LED ön farlar ve gündüz farı, LED arka farlar, sis farı ve krom tampon detayları, 7 inç tablet ekran, Apple CarPlay/Android Auto desteği, otomatik klima, deri direksiyon ve vites topuzu, hız sabitleme sistemi ve arka park sensörünü görüyoruz.

Son olarak en üst donanım seçeneği olan Lounge paketteyse 17 inç elmas kesim alaşımlı jantlar, full LED ön farlar ve imza gündüz farı, LED arka farlar, krom veya parlak siyah ön ızgara, sis farı ve krom detaylar, otomatik klima, 10 inç tablet ekran, 7 inç renkli TFT gösterge paneli, kablosuz şarj cihazı, kablosuz Apple CarPlay/Android Auto desteği, anahtarsız giriş&çalıştırma, kör nokta uyarı sistemi, arka sıra USB çıkışı ve geri görüş kamerası yer alıyor.

Fiat Egea performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

2021 FIAT Egea için 4 farklı motor seçeneği bulunmakta. Tüm modellerde manuel vites seçeneğinin yer aldığı araçlar, en güçsüz motorunda 95 beygir güç vadederken en güçlü motor seçeneğindeyse güç 130 beygire çıkıyor. Fiat Egea ailesinin motor seçenekleri ve yakıt tüketimleri ise şu şekilde:

1.4 Fire Benzin (95 HP):

Ortalama (lt/100 km): Sedan: 6,4/6,5 Hatchback: 6,6/6,8 Cross: 6,8/6,9



1.0 Firefly Benzin (100 HP):

Ortalama (lt/100 km): Sedan: 5,3/5,4 Hatchback: 5,5/5,7 Station Wagon: 5,5/5,8 Cross: 5,7



1.3 Multijet Dizel (95 HP):

Ortalama (lt/100 km): Sedan: 4,1/4,2 Hatchback: 4,3/4,5 Station Wagon: 4,3/4,5 Cross: 4,4/4,5



1.6 Multijet Dizel (130 HP):

Ortalama (lt/100 km): Sedan: 4,3/4,5 Hatchback: 4,5/4,7 Station Wagon: 4,5/4,7 Cross: 4,6/4,7



2021 Fiat Egea fiyatları:

Fiat Egea Cross:

Street: 1.4 Fire 95 HP Benzinli: 184.900 TL Firefly 100 HP Benzinli: 211.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Dizel: 221.900 TL

Urban: 1.4 Fire 95 HP Benzinli: 193.900 TL Firefly 100 HP Benzinli: 220.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Dizel: 230.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Dizel 250.300 TL

Lounge: 1.4 Fire 95 HP Benzinli: 207.900 TL Firefly 100 HP Benzinli: 234.300 TL 1.6 M.Jet 130 HP Dizel: 258.600 TL



Fiat Egea Sedan:

Easy: 1.4 Fire 95 HP Benzinli: 154.600 TL 1.3 M.Jet 95 HP Dizel: 205.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Dizel: 231.900 TL

Urban: 1.4 Fire 95 HP Benzinli: 177.900 TL Firefly 100 HP Benzinli: 204.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Dizel: 214.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Dizel: 238.600 TL

Lounge: 1.4 Fire 95 HP Benzinli: 191.900 TL Firefly 100 HP Benzinli: 218.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Dizel: 228.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Dizel: 246.900 TL



Fiat Egea Hatchback:

Street: 1.4 Fire 95 HP Benzinli: 176.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Dizel: 213.900 TL

Urban: 1.4 Fire 95 HP Benzinli: 185.900 TL Firefly 100 HP Benzinli: 212.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Dizel: 222.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Dizel: 245.300 TL



Lounge: 1.4 Fire 95 HP Benzinli: 199.900 TL Firefly 100 HP Benzinli: 226.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Dizel: 236.000 TL 1.6 M.Jet 130 HP Dizel: 253.600 TL



Fiat Egea Station Wagon: