2021 'Honda City' Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Uzun bir aradan sonra Türkiye pazarına geri dönen Honda City, yenilenen tasarımı ve donanımı ile birlikte 11 Eylül'den itibaren satışa sunulacak.

Yerini Civic'e teslim ettikten sonra ülkemize vedan Honda City, yenilenen tasarımı ve donanımı ile ülkemizde yeniden satışa sunulacak. Honda'nın geçtiğimiz yıl içerisinde yakaladığı %50'lik büyüme oranını daha da artırmayı hedefleyen City, Elegance ve Executive olmak üzere iki farklı donanıma sahip olacak.

8 inç multimedya ekranı, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ve Apple Car ve Android Play desteği gibi teknolojik donanımlara sahip Honda City, 219 bin TL gibi iddialı bir başlangıç fiyatına sahip. Dilerseniz aracın tanıtılan tüm özelliklerine birlikte bakalım.

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Honda City, Japon otomobil devinin en çok satan modellerinden Civic'in kardeşi olarak nitelendirilse de iç mekanda Civic'ten daha fazla ferahlık sağlıyor. Civic'e göre arka koltukta 20 milimetre daha fazla diz mesafesi sunan City, 1,748 metre genişlik, 1,458 metre yükseklik ve 4,568 metrelik aks mesafesine sahip.

Yenilenen Honda Civic, ülkemizde tek bir motor seçeneği ile satışa sunulacak. 121 beygirlik bir güce ve 145 nm tork değerine sahip bu motor, CVT şanzımanla desteklenmiş. Bu değerler, City'nin en büyük rakiplerinden Renault Taliant'tan çok daha güçlü bir motora sahip olduğunu gösteriyor. Bagaj konusunda da segmentine iddialı bir şekilde adım atan yeni model, 519 litrelik bagaj hacmine sahip.

Daha önce de belirtmiş olduğumuz üzere Honda City'nin Elegance ve Executive olmak üzere iki farklı donanım seçeneği bulunuyor. Lansmandan alınan bilgilere göre City Elegance'ın satış fiyatı 219 bin TL, Executive'in fiyatı ise 229 bin TL olarak belirlenmiş.