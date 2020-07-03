Otomobil devi Dodge, 2021 model Durango SRT Hellcat'i duyurdu. Bu SUV'un 6.2 litrelik V8 motorunda 530 kW güç üretebilmesi, 2021 model Durango SRT Hellcat'i dünyanın en güçlü SUV modeli haline getiriyor. Aracın fiyatının ne olacağı ise şu an için bilinmiyor.

Amerikan arabaları, tüm otomobil hayranlarının gözdesi. Bu konuda da en popüler olan üreticilerden bir tanesi hiç şüphesiz Dodge. Şirket, bugüne kadar onlarca araçla karşımıza çıktı ve bu araçlar, otomobil hayranlarını kendine bağlamayı başardı. Şimdiyse Dodge, dünyanın en güçlü SUV modeli olarak karşımıza çıkan "Durango SRT Hellcat"i duyurdu.

Dodge'un araçlarını otomobillere ilgisi olan herkes bilir. Şirket, araçlarına hem çok sert hem de çok kalıplı bir görünümde tasarlar. İşte bu durum, 2021 model Durango SRT Hellcat'te de karşımıza çıkıyor. Araç, genel yapısı itibarıyla Dodge ruhunun hiçbir zaman yok olmayacağını sergilerken performansı ile de rakiplerini korkutuyor.

Karşınızda 2021 model Dodge Durango SRT Hellcat

Dünyanın en güçlü SUV modeli, bugüne kadar Jeep Grand Cherokee Trackhawk'tı. 2021 model Dodge Durango SRT Hellcat, duyurulmasıyla birlikte bu unvanın yeni sahibi oldu. 6.2 litrelik V8 motora sahip olan Dodge Durango SRT Hellcat, 530 kW güç üretebiliyor. Jeep Grand Cherokee Trackhawk ise 528 kW güç üretebiliyordu. Yani Dodge Durango SRT Hellcat, çok az bir farkla dünyanın en güçlü SUV'u olmuş durumda.

Durango SRT Hellcat, 4.000 kilograma kadar yük çekebiliyor. 100 kilometre hıza sadece 3.5 saniye içerisinde ulaşabilen canavar, 400 metrelik bir drag pistini 11.5 saniyede tamamlayabiliyor. İşte bu ilgi çeken rakamlar, aracın dünyanın en güçlü SUV modeli olmasının haklı bir gururunu yaşadığının da bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dodge Durango SRT Hellcat'in iç kısmına baktığımız zaman, bizleri hayli geniş bir alan karşılıyor. Aracın dışındaki kalıplı yapı, iç kısımda da kendisini gösteriyor. Fazlasıyla büyük bir multimedya ekranına sahip olan 2021 model Dodge Durango SRT Hellcat, bu multimedya ekranında hem eğlence hem de araçla ilgili detaylara ulaşılmasını sağlıyor. Ayrıca büyüklük açısından multimedya ekranıyla neredeyse aynı olan bir gösterge ekranı da dikkatlerden kaçmıyor.

Dodge Durango SRT Hellcat'in geniş iç hacmi, bu aracın arkasına ek koltuk eklenmesini de sağlıyor. Yani kullanıcılar isterse, bu aracı 7 koltuklu hale getirtebiliyorlar. Şirket yetkilileri, yeni araçlarının fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. 2021 model Durango SRT Hellcat siparişlerinin sonbahar aylarında başlaması ve ilk teslimatların da 2021 başında yapılması planlanıyor.