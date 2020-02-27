Volkswagen, performans odaklı ikonik hatchback modelinin en yeni jenerasyonu 2021 VW Golf GTI ve onun plug-in hibrit versiyonu 2021 Golf GTE’yi tanıttı. İlk kez Cenevre Otomobil Fuarı 2020’de sergilenecek olan araçlar, bilhassa teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak pek çok yenilik barındırıyor.

Sekizinci nesil Golf modelini geçtiğimiz ekim ayında tanıtan Volkswagen, bu kez de sevilen aracının GTI modellerini görücüye çıkardı. Birkaç gün önce tanıtım görselleri paylaşılan 2021 VW Golf GTI, her zamankinden çok daha sportif ve şık bir kimliğe büründüğünü ortaya koymuştu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, hem yeni Golf GTI hem de plug-in hibrit versiyonu Golf GTE’nin sürücülere sunduğu özelliklere yakından göz atalım.

VW GTI’ın sekizinci nesli, 241 beygir gücü ve 273 lb-ft tork üreten 2.0 litrelik turboşarjlı sıralı dört motoru ile geliyor. Avrupa'da standart olarak 6 vitesli manuel şanzıman versiyonu ile satışa sunulacak olan araç, aynı zamanda 7 vitesli çift kavramalı DSG şanzıman opsiyonuna da sahip olacak.

2021 VW Golf GTI

Volkswagen, 2021 Golf GTI’da yeni 'Vehicle Dynamics Manager' ile birlikte McPherson ön aks ve çok bağlantılı arka süspansiyon sistemi kullandı. Bu sayede DCC adaptif şasi kontrolü, sürüş modu sistemi tarafından belirleniyor ve her bir tekerleğin amortisörü, yol koşullarına göre ayrı ayrı ayarlanıyor.

Aracın dışına baktığımızda, ızgaranın tamamen elden geçirildiğini görüyoruz. Boydan boya uzayan LED farlar ve opsiyonel olarak tampona entegre edilen damalı bayrak formundaki gündüz farları, 2021 VW Golf GTI’ya ayrı bir hava katmış.

Standart olarak 17 inçlik "Richmond" adı verilen alaşımlı jantlarla gelen yeni nesil hatchback, isteğe bağlı olarak 18 ve 19 inçlik daha büyük bir jant opsiyonu da sunuyor. Biri solda diğeri sağda olmak üzere iki egzoz borusu bulunan araç, arkadan oldukça etkileyici görünüyor.

Kokpite girdiğimizde, dokunmatik kontrollere sahip çift kollu spor direksiyon ile karşılaşıyorsunuz. Bilgi-eğlence sistemine gelince, araçta 10,25 inç Dijital Kokpit ve 10 inç bilgi-eğlence ekranı var. 30 farklı renk seçeneğiyle ortam aydınlatması sunan 2021 VW Golf GTI, kapılar açıldığında kırmızı renkte yanıp sönen bir durdur-başlat düğmesine sahip.

Şeritte Kalma Yardımı (LKA) ve Cruise Control yani Hız Sabitleme Sistemi’ne dayanan yarı otonom sürüş özelliği Travel Assist'i destekleyen otomobil, aynı zamanda araçların yol koşulları, trafik akışı ve engellerle ilgili hakkında birbirlerini uyarmasına imkan tanıyan Car2X teknolojisine de ev sahipliği yapıyor.

Volkswagen, yeni Golf GTI’a ek olarak aracın plug-in hibrit versiyonu olan 2021 Golf GTE modelini de tanıttı. Kaputun altında bulunan 1.4 litrelik turboşarjlı benzinli ve elektrikli motor, aracın toplam 241 beygir gücü ve 295 lb-ft tork üretmesini sağlıyor. Bu anlamda GTE’deki maksimum tork değerinin GTI'dan daha iyi olduğunu söylemiş olalım.

2021 VW Golf GTE

Standart olarak yeni bir li-ion pil ve 6 ileri DSG şanzıman ile gelen otomobil, yaklaşık 60 kilometrelik bir yolu tamamen elektrik gücüyle kat edebilecek. VW, aracın elektrikli modda saatte 128 kilometre hıza kadar çıkabileceğini söylüyor.

Bu arada hibrit modda, pil gücünü kullanma, mevcut seviyede tutma veya benzinli motoru kullanarak arttırma seçeneği de bulunuyor. En iyi rotayı bulmak için yol ve topografik verileri hesaplayan 2021 VW Golf GTE, maksimum menzili elde etmek için şarj ayarlarını proaktif olarak güncelliyor.

2021 Golf GTI ve GTE fiyatı ve çıkış tarihi

Volkswagen, her iki hatchback modelinin de fiyatlandırmasını ve çıkış tarihini henüz paylaşmadı ancak 2021 Golf GTI’ın ABD’de yaklaşık 29 bin dolar gibi bir başlangıç fiyatına sahip olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki ay kapılarını açacak olan 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez sergilenecek araçların yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacağını tahmin ediyoruz.