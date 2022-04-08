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  • Geçtiğimiz Yılın En İyi Oyunları - 2022 BAFTA Ödülleri

Geçtiğimiz Yılın En İyi Oyunları Açıklandı! İşte Yeni Bir Oyun Arayanlara Rehber Olacak 2022 BAFTA Oyun Ödülleri Kazananları...

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2021 yılının en iyi oyunlarının belirlendiği 2022 BAFTA Oyun Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Bu yılki ödüllere damgasını vuran oyun, Returnal oldu.

2021 yılı, oyunlar için son yıllardan farksız, büyük yapımlar açısından nispeten 'başarısız' geçmiş olsa da pek çok sevilen yapım da oyuncuların karşısına çıktı. Forza Horizon 5, Psychonauts 2, Hitman III, Resident Evill Village ve Age of Empires IV de bu oyunlar arasındaydı. Peki, 2021'in en iyileri hangileriydi?

İşte bu sorunun cevabını veren ve oyun dünyasının en önemli ödülleri arasında yer alan BAFTA Oyun Ödülleri, bugün sahiplerini buldu. Birçok kategoride oyunların değerlendirmeye alındığı 2022 BAFTA Oyun Ödülleri, Nisan 2021’de çıkış yapan PlayStation 5 özel oyunu Returnal’ın hâkimiyeti altındaydı.

2022 BAFTA Oyun Ödülleri Kazananları:

En iyi oyun:

Kazanan: Returnal

Diğer adaylar: 

  • Deathloop
  • Forza Horizon 5
  • Inscryption
  • It Takes Two
  • Ratchet & Clank: Rift Apart

En iyi animasyon:

Kazanan: Ratchet & Clank: Rift Apart

Diğer adaylar:

  • Call of Duty: Vanguard
  • It Takes Two
  • Kena: Bridge of Spirits
  • Life is Strange: True Colors
  • Psychonauts 2

Sanatsal başarı:

Kazanan: The Artful Escape

Diğer adaylar:

  • It Takes Two
  • Psychonauts 2
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Resident Evil Village
  • Returnal

Ses başarısı:

Kazanan: Returnal

Diğer adaylar:

  • Call of Duty: Vanguard
  • Deathloop
  • Halo Infinite
  • Marvel’s Guardian’s of the Galaxy

En iyi İngiliz oyunu:

Kazanan: Forza Horizon 5

Diğer adaylar:

  • Alba: A Wildlife Adventure
  • Death’s Door
  • Fights in Tight Spaces
  • Overboard!
  • Sable

En iyi çıkış oyunu:

Kazanan: Toem

Diğer adaylar:

  • The Artful Escape
  • Eastward
  • The Forgotten City
  • Genesis Noir
  • Maquette

En iyi gelişen oyun:

Kazanan: No Man’s Sky

Diğer adaylar:

  • Among Us
  • Animal Crossing: New Horizons
  • Apex Legends
  • Disco Elysium – The Final Cut
  • Fortnite

En iyi aile oyunu:

Kazanan: Chicory: A Colorful Tale

Diğer adaylar:

  • Forza Horizon 5
  • Mario Party Superstars
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Unpacking

Eğlence ötesinde oyun:

Kazanan: Before Your Eyes

Diğer adaylar:

  • Alba: A Wildlife Adventure
  • Chicory: A Colorful Tale
  • Game Builder Garage
  • It Takes Two
  • Psychonauts 2

En iyi oyun tasarımı:

Kazanan: Inscryption

Diğer adaylar:

  • Forza Horizon 5
  • Deathloop
  • It Takes Two
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Returnal

En iyi çok oyunculu oyun:

Kazanan: It Takes Two

Diğer adaylar:

  • Back 4 Blood
  • Call of Duty: Vanguard
  • Forza Horizon 5
  • Halo Infinite
  • Hell Let Loose

En iyi müzik:

Kazanan: Returnal

Diğer adaylar:

  • Deathloop
  • Halo Infinite
  • Psychonauts 2
  • Ratchet & Clank: Rift Apart

En iyi hikâye:

Kazanan: Unpacking

Diğer adaylar:

  • It Takes Two
  • Life Is Strange: True Colors
  • Marvel’s Guardians of the Galaxy
  • Psychonauts 2
  • Returnal

Orijinal mülkiyet:

Kazanan: It Takes Two

Diğer adaylar:

  • Deathloop
  • Death’s Door
  • Inscryption
  • Returnal
  • Unpacking

Teknik başarı:

Kazanan: Ratchet & Clank: Rift Apart

Diğer adaylar:

  • Forza Horizon 5
  • Hitman III
  • Psychonauts 2
  • Resident Evil Village
  • Returnal

Yılın EE oyunu*:

Kazanan: Unpacking

Diğer adaylar:

  • Deathloop
  • The Forgotten City
  • It Takes Two
  • Metroid Dread

*Tüm dünyada oyuncular arasında en fazla eğlendiren ve memnun bırakan oyun, topluluk tarafından seçilir.

En iyi başrol:

jane perry returnal

Kazanan: Jane Perry (Returnal – Selene Vassos)

Diğer Adaylar:

  • Ozioma Akagha (Deathloop – Julianna Blake)
  • Jason E Kelley (Deathloop – Colt Vahn)
  • Jennifer Hale (Ratchet & Clank: Rift Apart – Rivet)
  • Jon Mclaren (Marvel’s Guardians of the Galaxy – Peter Quill)
  • Erika Mori (Life is Strange: True Colors – Alex Chen)

En iyi yardımcı oyuncu:

kimberly brooks

Kazanan: Kimberly Brooks (Psychonauts 2 – Hollis Forsythe)

Diğer adaylar:

  • Laura Bailey (Call of Duty: Vanguard – Polina Petrova)
  • Jason Cavalier (Marvel’s Guardians of the Galaxy – Drax)
  • Maggie Robertson (Resident Evil Village – Lady Dimitrescu)
  • Han Soto (Life is Strange: True Colors – Gabe Chen)
  • Alex Weiner (Marvel’s Guardians of the Galaxy – Rocket)
Kaynak : https://www.bafta.org/games/awards/2022-nominations-winners
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