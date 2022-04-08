Geçtiğimiz Yılın En İyi Oyunları - 2022 BAFTA Ödülleri

2021 yılının en iyi oyunlarının belirlendiği 2022 BAFTA Oyun Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Bu yılki ödüllere damgasını vuran oyun, Returnal oldu.

2021 yılı, oyunlar için son yıllardan farksız, büyük yapımlar açısından nispeten 'başarısız' geçmiş olsa da pek çok sevilen yapım da oyuncuların karşısına çıktı. Forza Horizon 5, Psychonauts 2, Hitman III, Resident Evill Village ve Age of Empires IV de bu oyunlar arasındaydı. Peki, 2021'in en iyileri hangileriydi?

İşte bu sorunun cevabını veren ve oyun dünyasının en önemli ödülleri arasında yer alan BAFTA Oyun Ödülleri, bugün sahiplerini buldu. Birçok kategoride oyunların değerlendirmeye alındığı 2022 BAFTA Oyun Ödülleri, Nisan 2021’de çıkış yapan PlayStation 5 özel oyunu Returnal’ın hâkimiyeti altındaydı.

2022 BAFTA Oyun Ödülleri Kazananları:

En iyi oyun:

Kazanan: Returnal

Diğer adaylar:

Deathloop

Forza Horizon 5

Inscryption

It Takes Two

Ratchet & Clank: Rift Apart

En iyi animasyon:

Kazanan: Ratchet & Clank: Rift Apart

Diğer adaylar:

Call of Duty: Vanguard

It Takes Two

Kena: Bridge of Spirits

Life is Strange: True Colors

Psychonauts 2

Sanatsal başarı:

Kazanan: The Artful Escape

Diğer adaylar:

It Takes Two

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Returnal

Ses başarısı:

Kazanan: Returnal

Diğer adaylar:

Call of Duty: Vanguard

Deathloop

Halo Infinite

Marvel’s Guardian’s of the Galaxy

En iyi İngiliz oyunu:

Kazanan: Forza Horizon 5

Diğer adaylar:

Alba: A Wildlife Adventure

Death’s Door

Fights in Tight Spaces

Overboard!

Sable

En iyi çıkış oyunu:

Kazanan: Toem

Diğer adaylar:

The Artful Escape

Eastward

The Forgotten City

Genesis Noir

Maquette

En iyi gelişen oyun:

Kazanan: No Man’s Sky

Diğer adaylar:

Among Us

Animal Crossing: New Horizons

Apex Legends

Disco Elysium – The Final Cut

Fortnite

En iyi aile oyunu:

Kazanan: Chicory: A Colorful Tale

Diğer adaylar:

Forza Horizon 5

Mario Party Superstars

Ratchet & Clank: Rift Apart

Unpacking

Eğlence ötesinde oyun:

Kazanan: Before Your Eyes

Diğer adaylar:

Alba: A Wildlife Adventure

Chicory: A Colorful Tale

Game Builder Garage

It Takes Two

Psychonauts 2

En iyi oyun tasarımı:

Kazanan: Inscryption

Diğer adaylar:

Forza Horizon 5

Deathloop

It Takes Two

Ratchet & Clank: Rift Apart

Returnal

En iyi çok oyunculu oyun:

Kazanan: It Takes Two

Diğer adaylar:

Back 4 Blood

Call of Duty: Vanguard

Forza Horizon 5

Halo Infinite

Hell Let Loose

En iyi müzik:

Kazanan: Returnal

Diğer adaylar:

Deathloop

Halo Infinite

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

En iyi hikâye:

Kazanan: Unpacking

Diğer adaylar:

It Takes Two

Life Is Strange: True Colors

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

Returnal

Orijinal mülkiyet:

Kazanan: It Takes Two

Diğer adaylar:

Deathloop

Death’s Door

Inscryption

Returnal

Unpacking

Teknik başarı:

Kazanan: Ratchet & Clank: Rift Apart

Diğer adaylar:

Forza Horizon 5

Hitman III

Psychonauts 2

Resident Evil Village

Returnal

Yılın EE oyunu*:

Kazanan: Unpacking

Diğer adaylar:

Deathloop

The Forgotten City

It Takes Two

Metroid Dread

*Tüm dünyada oyuncular arasında en fazla eğlendiren ve memnun bırakan oyun, topluluk tarafından seçilir.

En iyi başrol:

Kazanan: Jane Perry (Returnal – Selene Vassos)

Diğer Adaylar:

Ozioma Akagha (Deathloop – Julianna Blake)

Jason E Kelley (Deathloop – Colt Vahn)

Jennifer Hale (Ratchet & Clank: Rift Apart – Rivet)

Jon Mclaren (Marvel’s Guardians of the Galaxy – Peter Quill)

Erika Mori (Life is Strange: True Colors – Alex Chen)

En iyi yardımcı oyuncu:

Kazanan: Kimberly Brooks (Psychonauts 2 – Hollis Forsythe)

Diğer adaylar: