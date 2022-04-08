Geçtiğimiz Yılın En İyi Oyunları - 2022 BAFTA Ödülleri

2021 yılı, oyunlar için son yıllardan farksız, büyük yapımlar açısından nispeten 'başarısız' geçmiş olsa da pek çok sevilen yapım da oyuncuların karşısına çıktı. Forza Horizon 5, Psychonauts 2, Hitman III, Resident Evill Village ve Age of Empires IV de bu oyunlar arasındaydı. Peki, 2021'in en iyileri hangileriydi?
İşte bu sorunun cevabını veren ve oyun dünyasının en önemli ödülleri arasında yer alan BAFTA Oyun Ödülleri, bugün sahiplerini buldu. Birçok kategoride oyunların değerlendirmeye alındığı 2022 BAFTA Oyun Ödülleri, Nisan 2021’de çıkış yapan PlayStation 5 özel oyunu Returnal’ın hâkimiyeti altındaydı.
2022 BAFTA Oyun Ödülleri Kazananları:
En iyi oyun:
Kazanan: Returnal
Diğer adaylar:
- Deathloop
- Forza Horizon 5
- Inscryption
- It Takes Two
- Ratchet & Clank: Rift Apart
En iyi animasyon:
Kazanan: Ratchet & Clank: Rift Apart
Diğer adaylar:
- Call of Duty: Vanguard
- It Takes Two
- Kena: Bridge of Spirits
- Life is Strange: True Colors
- Psychonauts 2
Sanatsal başarı:
Kazanan: The Artful Escape
Diğer adaylar:
- It Takes Two
- Psychonauts 2
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Resident Evil Village
- Returnal
Ses başarısı:
Kazanan: Returnal
Diğer adaylar:
- Call of Duty: Vanguard
- Deathloop
- Halo Infinite
- Marvel’s Guardian’s of the Galaxy
En iyi İngiliz oyunu:
Kazanan: Forza Horizon 5
Diğer adaylar:
- Alba: A Wildlife Adventure
- Death’s Door
- Fights in Tight Spaces
- Overboard!
- Sable
En iyi çıkış oyunu:
Kazanan: Toem
Diğer adaylar:
- The Artful Escape
- Eastward
- The Forgotten City
- Genesis Noir
- Maquette
En iyi gelişen oyun:
Kazanan: No Man’s Sky
Diğer adaylar:
- Among Us
- Animal Crossing: New Horizons
- Apex Legends
- Disco Elysium – The Final Cut
- Fortnite
En iyi aile oyunu:
Kazanan: Chicory: A Colorful Tale
Diğer adaylar:
- Forza Horizon 5
- Mario Party Superstars
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Unpacking
Eğlence ötesinde oyun:
Kazanan: Before Your Eyes
Diğer adaylar:
- Alba: A Wildlife Adventure
- Chicory: A Colorful Tale
- Game Builder Garage
- It Takes Two
- Psychonauts 2
En iyi oyun tasarımı:
Kazanan: Inscryption
Diğer adaylar:
- Forza Horizon 5
- Deathloop
- It Takes Two
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Returnal
En iyi çok oyunculu oyun:
Kazanan: It Takes Two
Diğer adaylar:
- Back 4 Blood
- Call of Duty: Vanguard
- Forza Horizon 5
- Halo Infinite
- Hell Let Loose
En iyi müzik:
Kazanan: Returnal
Diğer adaylar:
- Deathloop
- Halo Infinite
- Psychonauts 2
- Ratchet & Clank: Rift Apart
En iyi hikâye:
Kazanan: Unpacking
Diğer adaylar:
- It Takes Two
- Life Is Strange: True Colors
- Marvel’s Guardians of the Galaxy
- Psychonauts 2
- Returnal
Orijinal mülkiyet:
Kazanan: It Takes Two
Diğer adaylar:
- Deathloop
- Death’s Door
- Inscryption
- Returnal
- Unpacking
Teknik başarı:
Kazanan: Ratchet & Clank: Rift Apart
Diğer adaylar:
- Forza Horizon 5
- Hitman III
- Psychonauts 2
- Resident Evil Village
- Returnal
Yılın EE oyunu*:
Kazanan: Unpacking
Diğer adaylar:
- Deathloop
- The Forgotten City
- It Takes Two
- Metroid Dread
*Tüm dünyada oyuncular arasında en fazla eğlendiren ve memnun bırakan oyun, topluluk tarafından seçilir.
En iyi başrol:
Kazanan: Jane Perry (Returnal – Selene Vassos)
Diğer Adaylar:
- Ozioma Akagha (Deathloop – Julianna Blake)
- Jason E Kelley (Deathloop – Colt Vahn)
- Jennifer Hale (Ratchet & Clank: Rift Apart – Rivet)
- Jon Mclaren (Marvel’s Guardians of the Galaxy – Peter Quill)
- Erika Mori (Life is Strange: True Colors – Alex Chen)
En iyi yardımcı oyuncu:
Kazanan: Kimberly Brooks (Psychonauts 2 – Hollis Forsythe)
Diğer adaylar:
- Laura Bailey (Call of Duty: Vanguard – Polina Petrova)
- Jason Cavalier (Marvel’s Guardians of the Galaxy – Drax)
- Maggie Robertson (Resident Evil Village – Lady Dimitrescu)
- Han Soto (Life is Strange: True Colors – Gabe Chen)
- Alex Weiner (Marvel’s Guardians of the Galaxy – Rocket)