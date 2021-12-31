2022’de COVID-19 Aşılarından Alınacak KDV Oranı Belli Oldu

Bugün yayımlanan Resmî Gazete ile birlikte 2022 yılında COVID-19 aşılarının teslimatında uygulanacak KDV oranı açıklandı. Karara göre oran, %1 KDV’nin korunması yönünde oldu.

Ülkemizde tüm ürünlerde uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV), üç farklı oran üzerinden tüm ürünlere yansıtılıyor. Genel olarak gördüğümüz standart oran %18 iken, bazı ürünlere özel olarak indirimli olacak şekilde %8 ve %1 oranlarının uygulandığını görebiliyoruz. KDV’nin indirimli oranla uygulandığı bir ürünse COVID-19 aşılarıydı.

23 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Sağlık Bakanlığında onaylanan COVID-19 aşılarının KDV oranı %1 olarak belirlenmiş idi. Bu karar, 31 Aralık 2021 tarihine kadar, yani bugüne kadar geçerli idi. Bugün yayımlanan Resmî Gazete ile birlikte COVID-19 aşılarından 2022 yılında hangi oranda KDV alınacağı açıklandı.

Koronavirüs aşılarında KDV oranı %1 olarak korundu

31706 sayılı Resmî Gazete ile birlikte yayımlanan 5047 sayılı karar ile birlikte COVID-19 aşılarından alınacak KDV oranının 2022 yılında da %1 olarak korunmasına karar verildi. Kararda, Bakanlar Kurulu ile Yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 8 inci maddesinde yer alan 31/12/2021 ibaresinin 31/12/2022 şeklinde değiştirildiği belirtildi.

COVID-19 aşılarına yönelik uygulanan Katma Değer Vergisi, aşıların tesliminde uygulanıyor.