Bir araştırma şirketi, kripto para dünyasında önümüzdeki yıl neler olabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre kripto paralar, 2022'de de kazandırmaya devam edecek.

Kripto para dünyası, oldukça hareketli bir yılı daha geride bıraktı. Kimilerinin battığı kimilerinin milyoner hale geldiği piyasaya genel olarak baktığımızda, neredeyse her kripto para birimi kazandırdı. Hatta dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, 2021'de hangi kripto para birimlerinin en çok kazandırdığına da hep birlikte bakmıştık. Peki 2022'de bizleri neler bekliyor?

Blockchain teknolojileri ile ilgili araştırmalar yapan Arcane Research isimli şirket, piyasalarla ilgili 2022 yılı öngörülerini paylaştı. Alanında uzman kişilerin yaptığı araştırmalar, kripto para piyasasının önümüzdeki yılda da kazandıracağını düşündürüyor. Öngörüler gerçek olur mu olmaz mı bilinmez ancak hazırlanan raporda bazı önemli detaylar var. Gelin hep birlikte, Arcane Research'ün 2022 tahminlerine birlikte bakalım.

(Söz konusu araştırma tamamen geleceğe yönelik tahminlerden oluştuğundan kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir)

"Bitcoin, 2022'de de ABD'nin en büyük 500 şirketinden daha iyi performans gösterecek"

Arcane Research, Bitcoin'in 2021'de S&P 500 endeksinden daha iyi performans gösterdiğini, bu durumun 2022'de süreceğini açıkladı. S&P 500 endeksi, ABD borsalarında işlem gören en büyük 500 şirketten oluşuyor ve endeks, 2021'in başından bu yana yüzde 28'lik yükseliş gösterdi. Bitcoin ise aynı dönemde yüzde 73 yükseliş gösterdi.

Ripple ve Cardano yatırımcıları dikkat: "En büyük 10 kripto para birimi arasında yer almayacaklar"

Hazırlanan rapora göre Ripple (XRP) ve Cardano (ADA) yatırımcılarının 2022'de çok dikkatli olması gerekiyor. Zira Arcane Research, her iki kripto para birimi de 2022'de istenen performansı göstermeyeceğini iddia ediyor. Analistler hem XRP'nin hem de ADA'nın en büyük 10 kripto para birimi listesindeki yerini kaybedeceğini düşünüyor.

"Alternatif blockchain teknolojileri, Ethereum'dan daha iyi performans göstermeye devam edecek"

Ethereum, 2021 yılında Bitcoin'den daha iyi bir performans gösterdi. Ancak Ethereum'dan daha iyi performans gösteren teknolojiler de yok değildi. Arcane Research'e göre Ethereum'a rakip olan alternatif Blockchain teknolojileri, 2021 yılında olduğu gibi 2022'de de Ethereum'dan daha iyi performans gösterecekler. Yukarıdaki grafikte, Ethereum gibi kurulmuş olan katman 1 Blockchain teknolojilerinin yıllık büyüme oranlarını görüyorsunuz. Örneğin Terra Luna, 2021'i yüzde 14 bin 823 değerlenmeyle kapatıyor.

"NFT teknolojisi, video oyun şirketlerinin gözdesi olacak"

Kripto para dünyasının 2021'de yıldız gibi parlayan trendi, hiç şüphesiz NFT teknolojisi oldu. Ünlü sanatçıların eserlerinden video oyunlara kadar her yerde görmeye başladığımız NFT'ler, Arcane Research'e göre 2022'de daha da popüler hale gelecek. Özellikle de video oyun şirketlerinin NFT teknolojilerini iyiden iyiye benimsemeye başlayacakları düşünülüyor.

Arcane Research'ün 2022 yılı için tahminleri bunlardan ibaret değil. Araştırmacılar, 2022'de yepyeni kripto para borsalarıyla tanışacağımızı, bunların büyük bir bölümünün 5 milyar dolardan fazla büyüklüğe ulaşacağını ifade ediyorlar. Öte yandan; vadeli borsa yatırım fonlarının 2022'de 1 milyon adetten fazla Bitcoin'e sahip olacağını düşünen Arcane Research'e göre Bitcoin madenciliğindeki hash oranları, önümüzdeki yıl dünya geneline yayılmaya devam edecek. Yani Bitcoin madenciliği yalnızca belirli ülkelerde değil, tüm dünyada yaygınlaşacak.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.