Kripto para birimleri dünya çapında hızla yayılmaya devam ediyor. Şimdi de Birleşik Krallık'ta bulunan ve 162 IQ'ya sahip olan bir çocuk, ailesinden noel hediyesi olarak kripto para istedi.

Kripto para birimleri tüm dünyada gittikçe popülerleşiyor. Dünya çapında milyonlarca insan kripto para alıp satmaya veya alıp kenarda tutmaya çalışıyor. Birçok uzman da bu kripto paraların ‘geleceğin para birimi’ olabileceğine inanıyor. Kısaca bu dijital varlıkların popülaritesinin son birkaç yılda uçuşa geçtiğini söylememiz yanlış olmaz.

Tabii bu kadar popüler olan bir şey, hele de milyarların internet kullandığı bu dünyada çocuklara da ulaşıyor. İngiltere’nin Bristol şehrinde ikamet eden Barnaby Swinburn isimli çocuk da bu para birimlerine ilgi duyanlar arasında yer alıyor. BristollLive’a göre bu çocuk, Noel hediyesi olarak ailesinden kripto para istedi. Swinburn hakkında ilginç bir detay daha var; haberlere göre 12 yaşındaki bu çocuk, 162 IQ’ya sahip ve Albert Einstein’dan daha zeki.

Ailesinden hediye olarak kripto para istedi

BristolLive’in haberine göre Swinburn, ailesinden noel için iki hediye istedi. Bunlardan birisi mensa IQ testi, diğeri ise kripto paraydı. Ailesi de 12 yaşındaki çocuğu kırmayarak isteklerini gerçekleştirdi. Yapılan testte Swinburn, en yüksek puanlardan biri olan 162 puanı aldı ve Albert Einstein’in 160 IQ’sundan daha fazla IQ seviyesine sahip olduğunu gösterdi. Bu da onu mensa testlerinde bu tarz sonuç alan %2’lik yüksek IQ topluluğunun arasına soktu.

Swinburn’ün annesi de yaptığı açıklamalarda, “Piyasaları sürekli olarak takip ediyordu. Biz de ona hediye olarak bir zarf verdik. Bu zarfın içinde de ona kripto para aldığımızı gösteren bir belge var” ifadelerini kullandı. Ailenin açıklamalarına göre Swinburn, ileride kripto paralara olan ilgisini artırmak ve programcı olmak istiyor. Annesi de bu durumu şöyle açıklıyor: “Daha şimdiden üniversiteleri araştırmaya başladı. Oxford’a gidip programcı olmak istiyor.”

Daha önce de bu tarz olaylar yaşanmıştı. Brezilyalı bir baba, 2017 yılında yeni doğan kızına 1 Bitcoin (BTC) hediye etmişti. O sıralarda 900 dolar civarlarında olan Bitcoin, Ekim ayında 60.000’e kadar yükselmiş, tabiri caizse küçük kızı daha büyümeden zengin etmeye başlamıştı.