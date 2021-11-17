Karadağ'ı 2-1'lik skor ile geçen Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off turunda mücadele etmeye hak kazandı. Maçın tamamlanmasıyla birlikte sosyal medya adeta kırmızı beyaz oldu ve Bizim Çocuklar'a tebrik mesajları yağdı.

FIFA 2022 Dünya Kupası gruplarına fişek gibi başlayarak grubu ilk iki sırada tamamlaması beklenen Hollanda ve Norveç'i sahadan silen Milli Takımımız, sonrasında ise dalgalanmalı bir performans göstererek Dünya Kupası'na gidiş biletini zora sokmuştu. Kısa süre önce gruptaki son maçında Karadağ ile karşılaşan Milli Takım, maçtan 2-1 galip ayrılarak Dünya Kupası Play-Off turuna kalmaya hak kazandı.

Maçın tamamlanmasıyla birlikte sosyal medya deyim yerindeyse kırmızı beyaz renklere büründü. Spor kulüplerinden siyasilere, sosyal medya fenomenlerinden sanatçılara kadar pek çok isim Milli Takımın Play-Off turuna kalma başarısını kutlarken 2022 Dünya Kupası yolunda başarı dileklerini ilettiler. Ayrıca her olayda olduğu gibi bu akşamki sonucun ardından da mizah fırtınası estirildi.

İşte Bizim Çocuklar'ın FIFA 2022 Dünya Kupası Play-Off turuna kalmasıyla ilgili tebrik mesajları

Milli Takımın zaferiyle keyfi yerine gelen kullanıcılar, mizah yapmaktan da geri durmadı