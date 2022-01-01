2022 Yılı Zorunlu Trafik Sigortası Zamları Belli Oldu

Yeni yıla girmemizle birlikte birçok alanda zamlar da gelmeye başladı. Şimdi de Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasına 2022 yılında yapılacak olan zamları duyurdu.

Dün gece itibarıyla birçok konuda zorlu geçen 2021 yılını geride bıraktık. Pandemi, yaşanan doğal felaketler ve ekonomik sıkıntılar ülkece karşılaştığımız sorunların başında yer aldı. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ve alım gücünün düşmesi de hayat pahalılığını artırarak vatandaşların zorluklar çekmesine neden oldu.

2022 yılı ise zamlarla başladı. Yayımladığımız bir haberle elektrik ve doğalgaza ciddi zamlar yapıldığını aktarmıştık. Buna ek olarak bugün itibari ile akaryakıt fiyatlarına zam yapıldığını, hatta son bir yılda akaryakıt fiyatlarının iki kat arttığını da sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de araç kullanıcılarının moralini bozacak bir zam haberi daha geldi. 2022 yılı zorunlu trafik sigortasında zam oranları belli oldu.

Trafik sigortasında tavan primi %20 artacak

Yapılan açıklamalara göre primi 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren trafik sigortasında aylık azami prim tutarlarının %1.5 olarak artırılacağı belirtildi. Bunun yanı sıra trafik sigortası tavan priminin %20 oranında artırıldığı da gelen haberler arasında yer aldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yaparak bu tarife miktarlarında değişikliklere gidildiğini ifade etti.

Bunlara ek olarak Resmi Gazete’nin 31 Aralık tarihli mükerrer sayısında alınan kararla, trafik sigorta poliçesinin iptal edilmesinde sigorta şirketlerine tahakkuk eden primin 32 TL’sinin acente komisyonu olacağı ve bu primin 40 TL’nin altında olmayacağı belirtildi. Ayrıca yönetmelikte, araçların emisyon oranlarına ve kullandıkları yakıt cinsine göre prim indirim ve artırım oranlarına %10’a kadar indirim ve artış uygulamaları getirilebileceği belirlendi.

Sigorta şirketleri tarafından daha önce yapılan açıklamalarda devletin fiyat artış oranının yeterli olmadığı, maliyetlerin çok yüksek olduğu, bu yüzden de prim artışı olması gerektiği belirtiliyordu. Alınan bu yeni kararın ise sigorta şirketleri için önemli bir gelişme olduğu ve ‘kurtarıcı’ nitelik taşıyabileceği ifade edildi.