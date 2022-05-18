Yerli otomobil TOGG ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından yapılan açıklamalarda, yerli otomobili ne zaman yollarda göreceğimize dair tarih verildi.

Türkiye'nin uzun zamandır merakla beklediği yerli otomobil projesi TOGG ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Bu kez Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil ile ilgili konuştu. Tosya Sanayi ve Ticaret Odası'nın yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin ne zaman trafiğe çıkacağına ilişkin tarih verdi.

Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından yapılan açıklamalara göre TOGG'un Bursa Gemlik'teki fabrikası, 29 Ekim 2022'de resmi olarak açılacak. Hisarcıklıoğlu'na göre fabrikanın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Bundan sonraki süreçte ise otomobilin piyasaya sürülebilmesi için çalışmalar yapılacak.

Yerli otomobil ne zaman yollara inecek?

Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin çıkış tarihi ile ilgili de bilgi verdi. Buna göre, TOGG'un yola çıkış tarihi 2023'ün ilk çeyreği olacak. Yani önümüzdeki 9 ay içinde TOGG'un trafiğe çıkmış olması bekleniyor. En azından planlar bu yönde.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yerli otomobille ilgili açıklaması şöyle: "Allah nasip ederse 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur."