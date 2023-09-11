Hazır yeni iPhone'ların tanıtılmasına saatler kalmışken, gelin Apple'ın en yeni iPhone'ları hangi telefonlarla rekabet edecek bir göz atalım.

Her sene teknoloji dünyasının merakla ve heyecanla beklediği etkinliklerden biri olan Apple etkinliği geldi çattı. Bu sene 12 Eylül'de 'Wonderlust' ismi ile gerçekleşecek olan etkinlikte Apple yeni iPhone 15 serisini tanıtacak.

Genel olarak seneyi en azından telefonlar noktasında kapatan etkinlik bu olsa da, sene boyu pek çok dev markanın telefonlarını görücüye çıkardığı etkinlikler gerçekleşti, her biri farklı yönleriyle rekabete katılan onlarca telefon gördük. Gelin birlikte bu onlarca telefondan öne çıkanları hatırlayalım.

Yılın ilk bombası: Samsung Galaxy S23 serisi

Nasıl ki seneyi kapatan büyük etkinlik Apple'ın yeni iPhone'larını tanıttığı etkinlik oluyorsa, seneyi başlatan da genellikle Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği oluyor. Bu sene 1 Şubat'ta gerçekleşen etkinlikte Samsung yeni Galaxy S23 serisini karşımıza çıkarmıştı.

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra olmak üzere üç farklı model ile gelen yeni seri, 200 MP kameradan 3,36 Ghz çekirdek hızına tüm kullanımlar için yüksek performans vadeden özellikleriyle Android kullanıcıları için senenin en öne çıkan telefonlarından olmayı başardılar. iPhone 15 serisinin ise en büyük rakipleri olduklarını söylemek de sanırım yanlış olmayacaktır.

Samsung'la devam edelim: Galaxy Fold 5 ve Galaxy Flip 5

Samsung'un bu sene karşımıza çıkardığı, tüm gözleri üzerine toplayan diğer iki önemli model ise Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Samsung Z Flip 5 oldu.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung'un en yeni akıllı saati Samsung Galaxy Watch 6 ile birlikte tanıtılan telefonlar, Samsung'un başı çektiği katlanabilir telefon akımının en güçlü üyeleri olmaya devam ediyor.

Her iki telefon da özgün tasarımlarının yanında amiral gemilerine yaraşır donanımlarıyla öne çıkıyor.

Huawei de boş durmadı: P60 Pro

Yaptığı hızlı çıkışın ardından geçtiğimiz birkaç yılda zorlu süreçlerden geçen Huawei, bu sene karşımıza özellikleriyle etkileyen telefonlarla çıktı. Onlardan ilki P60 Pro.

Kamerasından ekranına, işlemcisinden bataryasına donanımsal özellikleriyle yüksek performans sunan P60 Pro, aynı zamanda her telefonda bambaşka desenlere sahip özel arka tasarımıyla da dikkat çekti.

Katlanabilir telefonlar da yıl boyu çeşitlendi: Huawei Mate X3

Samsung'un katlanabilir telefonları pazarı hareketlendirirken Huawei de bu yönde dikkat çeken bir adım attı ve geçtiğimiz aylarda Mate X3'ü tanıttı. Özellikleriyle yüksek performans isteyen herkesin dikkatini çekmeyi başaran Mate X3, çıkarken sahip olduğu 69.999 TL'lik fiyat etiketiyle biraz üzmüştü.

Yine de sahip olduğu 50 MP + 13 MP + 13 MP kamera, 12 GB RAM ve 120 Hz yenileme hızına sahip iki devasa ekran gibi özellikleriyle alıcısını da buldu.

Xiaomi de yıla hızlı başlamıştı: Xiaomi 13 serisi

Xiaomi 2023'ün ilk aylarında senenin en iyi Android telefonlarından olmaya aday Xiaomi 13 serisini tanıttı. 13 ve 13 Pro olarak iki farklı modelle karşımıza çıkan seri, Leica kameralardan Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine gelişmiş özellikleriyle dikkat çekti.

Çıkışından sonraki birkaç yıl boyunca ciddi bir ivme yakalayan Xiaomi son dönemde tüketiciler gözünde biraz güven kaybetmiş olsa da getirdiği amiral gemisi telefonlar sunduğu yüksek performansla bu açığı kapatmaya çalışıyor.

Listeye eklenecek en son telefonlar ise iPhone 15 serisi olacak. 2023'te çıkan en iyi telefonlar deyince bizim aklımıza gelenler bunlar oldu. Listede mutlaka olmalıydı dediğiniz telefonlar varsa, yorumlarda paylaşmayı unutmayın!