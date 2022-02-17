Porsche, özellikle ABD'de fazlasıyla popüler olan devasa SUV modeli Macan'ın yeni versiyonunu tanıttı. Macan T olarak isimlendirilen ve özel sürüş dinamikleriyle gelen SUV, ilkbaharda satışa çıkacak. Porsche, yeni SUV'unu 2023 model olarak lanse etti.

Alman otomotiv devi Porsche, düzenlediği bir etkinlikte yeni SUV modeli Macan T'yi tanıttı. 2023 model olarak lanse edilen araç, şirket için oldukça özel bir yere sahip. Zira Porsche, "Touring" anlamına gelen ve üst düzey sürüş dinamikleri sunan T ekini daha önce hiçbir dört kapılı otomobilinde tercih etmemişti. Peki Macan T, tüketiciye neler sunuyor?

Porsche Macan T, standart Macan ile Macan S arasına yerleştirilmiş bir model olarak karşımıza çıktı. Oldukça iri bir yapıya sahip olan Macan T; 20 inç jantlar, oldukça geniş ön ızgara, bu ızgaradaki devasa kamera, arka kısmı tamamen kaplayan aydınlatmalar ve 4 egzoz çıkışı ile tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda.

Karşınızda 2023 model Porsche Macan T

Porsche Macan T'nin iç tasarımına baktığımızda devasa bir yaşam alanı ile karşılaşıyoruz. Deri ile kumaşın harmanlandığı iç kısım için, ne yazık ki yeterli açıklama yapılmadı. Ancak araçta 10,9 inç büyüklüğünde bir multimedya ekranı bulunduğu biliniyor.

Porsche yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre Macan T'de 261 beygir güç üreten 2.0 litrelik bir motor yer alıyor. Bu motor, aracın 0-100 km/sa hıza ulaşmasını yalnızca 5,8 saniyede mümkün kılıyor. Aracın ulaşabileceği maksimum hız ise 230 km/sa olarak açıklandı. Dört çeker özellikteki SUV, Porsche Aktif Süspansiyon Sistemi'ne de sahip olduğunu belirtelim.

Porsche Macan serisi, ABD pazarının gözdesi olan SUV modellerinden bir tanesi. Şirketin açıklamalarına göre bu model, 2021'de 27 binden fazla sattı. Macan T, Porsche'nin ABD'deki satışlarını artırabilir gibi görünüyor. Aracın ön siparişlerinin ilkbaharda başlayacağını açıklayan Porsche, Macan T'nin fiyatına ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı. Ancak standart Macan'ın 54.900 dolardan, Macan S'in ise 65.400 dolardan başlayan fiyatlarla satıldığını belirtelim. Macan T'nin fiyatının bu iki versiyonunun ortasında olması bekleniyor.